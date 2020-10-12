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من برنامج: المرصد المرصد.. تعرف على جذور أزمة إقليم قره باغ وسبب الألغام المزروعة فيه

تابع برنامج المرصد (2020/10/12) أزمة ناغورني قره باغ، حيث عادت المعارك إلى الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وناقش العديد من الملفات الخاصة بالموضوع.