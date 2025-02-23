مؤرخ عراقي: الأرشيف العثماني كنز للباحثين العرب وفك شفرته يستحق العناء

قال المؤرخ العراقي الدكتور فاضل بيات إن الأرشيف العثماني يحتوي على أكثر من 150 مليون وثيقة، كثير منها يتعلق بالعرب، مؤكدا أن فك شفرتها يستحق العناء لفهم التاريخ العربي خلال 4 قرون من الحكم العثماني.

وأضاف بيات في حلقة جديدة من برنامج "المقابلة" أن الأرشيف العثماني يعد كنزا للباحثين العرب، حيث يحتوي على تفاصيل الحياة اليومية في البلاد العربية، من القضايا الإدارية إلى الأوبئة والزلازل، مشيرا إلى أن هذه الوثائق تكشف معلومات جديدة لم تكن معروفة من قبل.

وولد الدكتور فاضل بيات في كركوك بالعراق عام 1946، وترعرع في بيئة ثقافية عربية وتركمانية، وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة أنقرة عام 1975، وكانت أطروحته عن "الأتراك في العراق في العصر السلجوقي".

وعمل بيات أستاذا للتاريخ واللغة التركية في جامعة بغداد من عام 1978 حتى عام 1996، قبل أن ينتقل إلى الأردن حيث عمل في جامعة آل البيت والجامعة الأردنية حتى عام 2007.

صعوبات فك الشفرة

وأشار بيات -في حديثه للمقابلة- إلى أن قراءة وفهم الوثائق العثمانية ليست مهمة سهلة، حيث إن النصوص لا تحتوي على فواصل أو نقاط، بالإضافة إلى استخدام حروف عربية بطرق غير مألوفة.

وأضاف أن ترجمة الوثائق العثمانية إلى العربية تتطلب دقة كبيرة، إذ يجب أن تكون الترجمة مطابقة للنص الأصلي من حيث الطول والدقة، لافتا إلى أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا وفهما عميقا للمصطلحات التاريخية.

وتحدث عن طبيعة العلاقة بين العرب والعثمانيين، التي كانت في بعض الأحيان تتسم بالتوتر بسبب سوء الفهم والتأثيرات الخارجية، وأكد أن الأرشيف العثماني يكشف أن العثمانيين لم يكونوا دائما قمعيين كما يُصورون في بعض المصادر العربية.

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ولفت في هذا السياق إلى أن العثمانيين حافظوا على الزعامات المحلية في البلاد العربية مثل شرفاء مكة، ولم يحاولوا إزالتها طالما اعترفت هذه الزعامات بالتبعية للدولة العثمانية.

التعليم في العهد العثماني

وأشار بيات إلى أن الأرشيف العثماني يكشف أن الدولة العثمانية لم تهمل التعليم في البلاد العربية كما يُشاع، وأنه كان هناك مدارس ومؤسسات تعليمية أنشأها العثمانيون في البلاد العربية.

وأضاف أن الأرشيف يحتوي على معلومات مفصلة عن المدارس والمؤسسات التعليمية التي أنشأها العثمانيون في البلاد العربية، بما في ذلك المدارس الطبية والحربية.

وتحدث بيات عن الوثائق العثمانية المتعلقة بالكويت، مشيرا إلى أن الأرشيف يحتوي على معلومات مهمة عن تاريخ الكويت وشيوخها في القرن الـ19.

وأضاف أن الأرشيف العثماني يحتوي على معلومات مفصلة عن العلاقة بين الدولة العثمانية وشيوخ الكويت، مما يساهم في فهم أفضل لتاريخ المنطقة.

دعوة للباحثين العرب

ودعا بيات الباحثين العرب إلى دراسة الأرشيف العثماني لفهم أفضل لتاريخهم، مشيرا إلى أن الأرشيف يحتوي على معلومات غنية ومفصلة عن البلاد العربية خلال 4 قرون من الحكم العثماني.

وقال إن الأرشيف العثماني يحتاج إلى جهود كبيرة لفك شفرته، مشددا في الوقت ذاته على أن النتائج لهذا الجهد "تستحق العناء".

وأكد أن الأرشيف العثماني يعد كنزا للباحثين العرب، حيث يحتوي على معلومات جديدة يمكن أن تغير فهمنا لتاريخ المنطقة.