رئيسة المجلس الإسلامي البريطاني: نحن أقوى مسلمي العالم

قالت رئيسة المجلس الإسلامي في المملكة المتحدة، زارا محمد، إن المسلمين البريطانيين قد يكونون الأقوى بين مسلمي العالم من حيث حفاظهم على هويتهم الدينية وتعبيرهم بوضوح عن عقيدتهم في مختلف جوانب الحياة.

وحلت زارا محمد ضيفة على برنامج "المقابلة" في حلقة يمكن مشاهدتها كاملة عبر منصة الجزيرة 360، تناولت فيها كيفية اختيارها رئيسة لمجلس مسلمي بريطانيا باعتبارها أول امرأة تشغل هذا المنصب وأصغر شخص يقود أكبر تجمع للهيئات المسلمة في المملكة المتحدة.

وترى زارا محمد أن الحضور القوي لمسلمي بريطانيا يعكس قوتهم كمجتمع أقلية في المملكة المتحدة رغم التحديات التي تواجهه مثل الإسلاموفوبيا والتمييز المؤسساتي، وأن المسلمين في بريطانيا يحرصون على الالتزام بتعاليم دينهم في مختلف جوانب حياتهم، متحدين بذلك الصور النمطية والضغوط المجتمعية.

وقالت إنها تفتخر بكونها بريطانية ومسلمة لأنها تشعر بأنها حين تكون في المملكة المتحدة فإنه يمكن أن تلتزم بعقيدتها بأفضل طريقة، وأضافت: "أعتقد أن الأنظمة في المملكة المتحدة تتيح لنا فعل الكثير من الخير الذي يتماشى مع المبادئ الأخلاقية التي نرغب في رؤيتها في العالم كله".

واختيرت زارا محمد عام 2021 رئيسة للمجلس بعمر 29 عامًا، وهي من مواليد غلاسكو لعائلة من أصول باكستانية، ودرست القانون والسياسة، كما حصلت على درجة الماجستير في حقوق الإنسان، وتعتبر أن دراستها أسهمت بشكل كبير في عملها للدفاع عن حقوق المسلمين في المملكة المتحدة.

تحدي الإسلاموفوبيا

وتعتبر زارا أن الإسلاموفوبيا هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الجاليات المسلمة في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة باتت عالمية وتتخذ أشكالًا متعددة تشمل ليس فقط الهجمات اللفظية والعنصرية، بل أيضًا التمييز المؤسساتي ضد المسلمين.

وقالت: "للأسف، الكثير مما يجمع المسلمين في بريطانيا يرتبط بكونهم مجتمعًا تحت الهجوم المستمر". وأكدت أن الإسلاموفوبيا هي أحد العوامل التي توحد المجتمع المسلم، إلى جانب القضية الفلسطينية التي تعتبرها رمزًا للوحدة بين المسلمين.

وأشارت إلى أن المسلمين البريطانيين يسعون لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، لكنهم يدركون أن العنصرية والتمييز سيواجهانهم في أي مجال، سواء كان ذلك في التعليم أو العمل.

وعن أسباب هذا التمييز، أرجعت محمد الأمر إلى عوامل تاريخية وسياسية، ومن ذلك نظريات عفا عليها الزمن تعتبر المسلمين طرفا آخر، مشيرة في ذات الوقت إلى دور صعود اليمين المتطرف في تأجيج هذه المشاعر المعادية للمسلمين.

الرحلة لرئاسة المجلس

وتحدثت زارا عن مسيرتها الشخصية، حيث أوضحت أن شغفها بخدمة المجتمع المسلم بدأ منذ كانت طالبة ناشطة في الجامعة، وتابعت قائلة: "في البداية، لم أكن متأكدة من قدرتي على قيادة مجلس يضم أكثر من 600 مؤسسة إسلامية، لكن بدعم المجتمع وثقتهم بي، تمكنت من الفوز بمنصب الأمين العام".

ورغم الصعوبات التي واجهتها كامرأة شابة، أوضحت زارا أن فوزها كان نتيجة رغبة المجتمع المسلم في رؤية تغيير قيادي حقيقي. وقالت: "الناس أرادوا شيئًا مختلفًا، وقد حظيت بدعم كبير من رجال الدين والأئمة الذين دعموا رؤيتي".

وبالنسبة لتنوع ثقافات مسلمي بريطانيا، أكدت زارا أن ذلك يمثل قوة كبيرة، مشيرة إلى أنهم يعدون من أكثر الأقليات تنظيمًا من حيث المشاركة في السياسة والمجتمع، لكنها أشارت إلى أن هذه التحديات الثقافية قد تسهم أحيانًا في إعاقة تحقيق المزيد من التقدم والتكامل.

وأضافت أن الجيل الأول من المهاجرين قد يعاني صعوبة التكيف مع الهوية البريطانية، لافتة إلى أنها باعتبارها من الجيل الثالث ترى نفسها بريطانية بشكل كامل، وتعتقد أن الجيل الجديد من المسلمين يستطيع التوفيق بين هويته الإسلامية والبريطانية.

مواجهة التحديات السياسية

وتطرقت زارا في حديثها إلى التحديات التي تواجه مسلمي بريطانيا على الساحة السياسية، وقالت إن المجتمع المسلم ما زال يعاني من الشيطنة والإقصاء، لافتة إلى أن المسلمين مطالبون دائمًا بإدانة الأعمال الإرهابية، بينما لا تواجه الأقليات الأخرى، مثل اليهود والسيخ والهندوس، هذا النوع من الضغوط.

كما أشارت إلى الدور الكبير الذي يلعبه اللوبي الصهيوني في بريطانيا وتأثيره على قضايا المسلمين، وخصوصًا فيما يتعلق بالصراع في فلسطين، وقالت إن المسلمين يجدون أنفسهم في موقف دائم من الدفاع عن حقوقهم ومواقفهم.

وفي هذا السياق، انتقدت محمد ما وصفته بـ"النفاق" في التعامل مع القضية، مشيرة إلى أن المسلمين دائما ما يُطالبون بإدانة الأحداث، بينما لا يُطالب اللوبي الصهيوني بإدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وترى رئيس مجلس مسلمي بريطانيا أن هناك ضرورة للتوازن بين روح التحدي والمواجهة للتغيير، والعمل ضمن الأطر القانونية والسياسية المتاحة، قائلة: "نحن أقلية، لكننا كثيرون، وعلينا أن نكون تكتيكيين وإستراتيجيين في خطواتنا".

شغب اليمين المتطرف

وحول الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للمسلمين والمهاجرين في بريطانيا، أرجعت محمد الأمر إلى عدة عوامل، منها تبني الحكومة السابقة لخطاب أقصى اليمين المتطرف، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تحريف الحقائق.

ورغم خطورة هذه الاحتجاجات، أكدت محمد أنها لا تمثل الأغلبية الكاسحة من البريطانيين. وقالت: "من المنصف القول إن ذلك لا يمثل الأغلبية الكاسحة من البريطانيين، ورأينا الكثير ممن خرج من البريطانيين ضد هذه الاعتداءات".

وأشادت بدور الشرطة ونظام العدالة في التعامل مع هذه الأحداث، قائلة: "نرى أن الشرطة قامت بدورها فقد قُبض على كثير من المعتدين والحمد لله هدأت الأمور كثيرا".

وفي سياق حديثها عن التمييز في التعامل مع قضايا الإرهاب، نقلت محمد عن أحد أكبر مراكز الأبحاث في المملكة قوله إن الطريقة التي تتبعها الأجهزة الأمنية مع ما يسمونه الإرهاب الإسلامي تختلف كثيرا حتى اللحظة عن تلك المتبعة مع اليمين المتطرف.