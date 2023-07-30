مدة الفيديو 51 minutes 30 seconds
المقابلة- سامي العريان يتحدث عن دور أردوغان في إخراجه من الولايات المتحدة (ج2)
واصل مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية سامي العريان -في الجزء الثاني من حواره لبرنامج “المقابلة”- الحديث عن تفاصيل قضية محاكمته في الولايات المتحدة الأميركية، وكشف عن مجمل أفكاره..
واصل مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية سامي العريان -في الجزء الثاني من حواره لبرنامج "المقابلة"- الحديث عن تفاصيل قضية محاكمته في الولايات المتحدة الأميركية، وكشف عن مجمل أفكاره وموقفه من القضية الفلسطينية ورؤيته الناقدة لعملية السلام.
تقديم: علي الظفيري
30/7/2023