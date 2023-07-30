المقابلة المقابلة- سامي العريان يتحدث عن دور أردوغان في إخراجه من الولايات المتحدة (ج2)

واصل مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية سامي العريان -في الجزء الثاني من حواره لبرنامج “المقابلة”- الحديث عن تفاصيل قضية محاكمته في الولايات المتحدة الأميركية، وكشف عن مجمل أفكاره..

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