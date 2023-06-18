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المقابلة المقابلة- المؤرخ والأكاديمي المصري خالد فهمي ج1

استضافت حلقة (2023/6/18) من برنامج “المقابلة” المؤرخ والأكاديمي المصري خالد فهمي، للحديث عن مسيرته وقراءته للثورة المصرية التي أطاحت بنظام حسني مبارك. تقديم: علي الظفيري