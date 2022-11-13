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من برنامج: المقابلة المقابلة- الفنان والممثل السوري جهاد عبدو يروي قصة معارضته للنظام ومعاناته مع اللجوء

استضافت حلقة برنامج “المقابلة” الفنان والممثل السوري جهاد عبدو للحديث عن مسيرته الفنية ومعارضته لنظام بشار الأسد وانحيازه للثورة السورية التي اندلعت عام 2011.

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