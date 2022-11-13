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المقابلة- الفنان والممثل السوري جهاد عبدو يروي قصة معارضته للنظام ومعاناته مع اللجوء
استضافت حلقة برنامج “المقابلة” الفنان والممثل السوري جهاد عبدو للحديث عن مسيرته الفنية ومعارضته لنظام بشار الأسد وانحيازه للثورة السورية التي اندلعت عام 2011.
بالإضافة إلى قصة لجوئه إلى الولايات المتحدة الأميركية والمعاناة التي تعرض لها في بداياته قبل أن يتمكن من دخول عالم هوليود.
تقديم: علي الظفيري
تاريخ البث: 2022/11/13
الضيوف: الفنان والممثل السوري جهاد عبدو
13/11/2022-|آخر تحديث: 13/11/202210:31 PM (مكة المكرمة)