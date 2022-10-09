المخرج والممثل الروسي نيكيتا ميخالكوف: شروط العالم المتحضر في السينما تذكرني بأيديولوجيا الحزب الشيوعي

يعتقد الممثل والمخرج والمنتج السينمائي الروسي، نيكيتا ميخالكوف أن التطور التقني السريع أثر على السينما، وحل “الأكشن” محل العواطف والمشاعر، ودعا إلى مقاومة هيمنة السينما الأميركية على الإنتاج العالمي.

وينتمي السينمائي الروسي لأسرة نبيلة أرستقراطية، كانت تحكم روسيا وتساعد القياصرة، لكنها فقدت امتيازاتها بعد الثورة البلشفية. وقد كان والده شاعرَ الاتحاد السوفياتي وهو الذي كتب النشيد الوطني للاتحاد بطلب من ستالين. ووالدته كانت أيضا شاعرة. ويعرف بأنه قومي محافظ له توجهات قومية متشددة.

ويشعر ميخالكوف بالامتنان لوالدته لأنها تحدت النظام الشيوعي وربت أطفالها وفقا للثقافة الأرثوذكسية المسيحية. ويذكر أن والده استدعي مرة إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقالوا له إن زوجتك تجلب قسيسا إلى بيتكم، فطلب أن يتفهموه لأنها تكبره بـ10 سنوات، وأن عمرها كان 25 سنة عندما توفي لينين، وقال لهم هل أربيها أم أطلقها؟ لكنهم في الأخير تفهموا وضعه، ومن ذلك الحين استطاعت الشيوعية والمسيحية الأرثوذكسية أن يتعايشا في بيته، كما يروي ميخالكوف.

وردا على سؤال طرح عليه في حلقة (2022/10/9) من برنامج "المقابلة" يتعلق بسر تواضعه يقول ميخالكوف إنه تعلم أن "السيد الحقيقي هو آخر من يأكل على الطاولة"، والسبب الآخر لتواضعه هو أنه خدم في الأسطول البحري في الشرق الأقصى وهناك لا أحد يهتم بنشأة ولا بأصل الشخص.

ومن جهة أخرى، يفتخر ضيف برنامج "المقابلة" بالرصيد الثقافي لبلاده، وخاصة الأدبي منه، ويعترف بإعجابه الشديد بالروائي والكاتب المسرحي أنطون تشيخوف ويصفه بالعبقري الذي يحتاج إلى انتباه واهتمام ووقت لتُعرف قيمته، ويقول إنه استطاع أن يعبّر بلغة جديدة عن مشاكل الإنسان أيّا كان لونه أو جنسه أو موطنه.

ويرى أن جميع المسائل والأسئلة العصية في العالم طرحها الأدباء الروس، مثل الروائي والمفكر ليو تولستوي والشاعر والروائي ألكسندر بوشكين، ووفقا لرأيه فإن الأدب الروسي حاول أن يحل بأشكال مختلفة السؤال المتعلق بالتفاعل بين الإنسان والمحيطين به.

الأوسكار وأيديولوجيا الحزب الشيوعي

وعن الجوائز التي حصل عليها جراء أعماله مثل فيلم" "متعبون تحت الشمس" الذي نال عليه الأوسكار عام 1994، فقال إنه يعتبر أن الحصول على الأوسكار هو بمثابة اعتراف مجتمع السينما بالعمل وبصاحبه. غير أنه يرى أن الأوسكار بات مختلفا اليوم، ويصفه بالمنظمة المسيّسة التي تضع متطلبات وشروط تُلزم أي مخرج أن يقوم بها لكي يحصل على الجائزة.

ومن هذه الشروط أنه يجب أن يتضمن الفيلم على واحد من مثليي الجنس وآخر ملون البشرة، وهي شروط العالم المتحضر التي يقول إنها تذكره بقسم الأيديولوجيا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عندما كانوا يقولون إن العامل السوفياتي لا يجب أن يقع في حب فتاة بلغارية؛ وإن حدث هذا فيجب أن يكون ذلك في فيلم عن الصداقة بين الشعبين.

وبينما يؤكد أن روسيا هي البلد الوحيد التي تحافظ على القيم العليا للبشرية، يدعو السينمائي الروسي أصحاب "الإخراج والتمثيل في السينما الروسية إلى مقاومة هيمنة السينما الأميركة الليبرالية التي تنفق أموالا طائلة، والتي عوّدت مشاهديها -وفق المتحدث- على أن أفلامها هي الأفضل دائما.

وعن سبب عدم انتشار السينما الروسية وغيرها في الخارج، يعتقد أن السينما الأميركية هي توسع طويل الأمد مدروس مسبقا، وأنها جاءت نتيجة الكساد العظيم في أواخر الثلاثينيات، ومن هذه السينما جاء للحياة الشرطي ذو النظارة السوداء واضعا يديه خلف ظهره. وأضاف أن "السينما الأميركية هي التي خلقت المشاهد وليس العكس وأجبرته أن يصدق أنها هي الأفضل". وفي أميركا لا يشاهدون الأفلام الأجنبية وأفلام مع كتابة مترجمة مكتوبة أو مدبلجة. كما أن انتشار الأفلام وشهرتها مرتبط بتصويرها باللغة الإنجليزية.

ويعتقد ضيف برنامج "المقابلة" أيضا أن التطور التقني السريع -ولا سيما التقنيات الأميركية- أثر على العمل السينمائي، وأصبح 400 شخص يرسمون مشاهد سيناريو واحد تلو الأخر، وبات الممثلون يؤدون أدوارهم على خلفية خضراء لتعالج لاحقا، وأصبح الأكشن (الحركة) مبالغا فيه بما يفوق قدرة البشر على متابعته.

ويذكر أن المخرج الإيراني مجيد مجيدي مثلا يصور أفلامه بأموال قليلة، لكنه يقدم أفلاما عظيمة، فيها روح وحياة نابضة.