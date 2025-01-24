"ما خفي أعظم" يكشف الليلة مشاهد نادرة للقسام في طوفان الأقصى

تعرض الجزيرة مساء اليوم -22:05 بتوقيت مكة المكرمة- تحقيقا جديدا وخاصا من برنامجها “ما خفي أعظم” بعنوان “الطوفان” بشأن هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتمكن التحقيق، الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال، من الحصول على مشاهد نادرة تكشف عنها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لأول مرة تتعلق بعملية "طوفان الأقصى" وما بعدها.

ونجح البرنامج في إجراء مقابلات حصرية تكشف تفاصيل مثيرة، وكذلك وثق أحداثا بالصوت والصورة لم ترو من قبل.

ويظهر الإعلان الترويجي للحلقة مشاهد لمقاتلي القسام من داخل الأنفاق، ونصب عبوات ناسفة للآليات العسكرية الإسرائيلية ومن ثم تفجيرها.

وتُوثق اللقطات ظهور مقاتلي من قوة النخبة التابعة للقسام داخل ناقلة الجند الإسرائيلية "النمر"، وتُختتم بـ"سري للغاية" مع الإشارة إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.

وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قُتل عشرات من المحتجزين في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر على القطاع أكثر من 15 شهرا.

ومنذ بداية الحرب، بلغ عدد قتلى جيش الاحتلال من الضباط والجنود -الذين سمح بنشر أسمائهم- 841 قتيلا، بالإضافة إلى 5656 مصابا، لكن تقارير فلسطينية وإسرائيلية تشير إلى أن الحصيلة الحقيقية أكبر من ذلك.

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ومنتصف الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توصّل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه ستستمر 42 يوما.

وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح 1977 أسيرا فلسطينيا، بينهم 290 محكومون بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.