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مدة الفيديو 50 minutes 12 seconds
50:12
ما خفي أعظم
ما خفي أعظم ـ "قتل الأدلة"
خصص برنامج “ما خفي أعظم” ضمن حلقة (2023/5/19) تحقيقه الجديد للذكرى السنوية الأولى لاغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وكشف بالوثائق والشهادات قصة قتل الأدلة في عملية الاغتيال. تقديم: تامر المسحال
19/5/2023