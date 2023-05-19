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ما خفي أعظم ما خفي أعظم ـ "قتل الأدلة"

خصص برنامج “ما خفي أعظم” ضمن حلقة (2023/5/19) تحقيقه الجديد للذكرى السنوية الأولى لاغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وكشف بالوثائق والشهادات قصة قتل الأدلة في عملية الاغتيال. تقديم: تامر المسحال