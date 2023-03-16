برومو ـ "ما خفي أعظم" يكشف "أسرار شوغالي" في ليبيا
ضمن تحقيق جديد يبث غدا الجمعة، يسلط برنامج “ما خفي أعظم” الضوء على المهمات السرية التي قام بها الفريق الروسي في ليبيا ودول محيطة، بقيادة مكسيم شوغالي الذي يتهم بأنه أحد أبرز مساعدي يفغيني بريغوجين..
وبريغوجين هو مؤسس شركة "فاغنر" الروسية. ويعرض التحقيق الذي يحمل عنوان "أسرار شوغالي" وثائق وصورا ولقطات يكشف عنها للمرة الأولى، بالإضافة إلى مقابلات حصرية مع شخصيات ومسؤولين على صلة بالملف وكواليس المفاوضات التي أجريت أثناء المعارك في العاصمة الليبية آنذاك.
16/3/2023