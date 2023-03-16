من برنامج: ما خفي أعظم برومو ـ "ما خفي أعظم" يكشف "أسرار شوغالي" في ليبيا

ضمن تحقيق جديد يبث غدا الجمعة، يسلط برنامج “ما خفي أعظم” الضوء على المهمات السرية التي قام بها الفريق الروسي في ليبيا ودول محيطة، بقيادة مكسيم شوغالي الذي يتهم بأنه أحد أبرز مساعدي يفغيني بريغوجين..

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