من برنامج: ما خفي أعظم ما خفي أعظم ـ تونس.. الأيادي الخفية

سلطت حلقة (2023/2/17) من برنامج “ما خفي أعظم” الضوء على التطورات السياسية والأمنية في تونس، وكشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بأحداث أمنية كبيرة عصفتبالبلاد خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال طي الكتمان..