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51:02
من برنامج:
ما خفي أعظم
بوثائق مسربة وشهادات حصرية.. ما خفي أعظم يكشف أسرار العنف والجريمة المنظمة داخل الخط الأخضر
كشف برنامج “ما خفي أعظم” أسرار ملف الجريمة المنظمة وعمليات الاغتيال والقتل التي تجري بحق نشطاء وقيادات مجتمعية ومواطنين داخل المناطق العربية في إسرائيل.
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21/3/2021
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آخر تحديث: 22/3/2021
05:12 AM (مكة المكرمة)
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