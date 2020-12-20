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من برنامج: ما خفي أعظم تفاصيل صادمة.. ما خفي أعظم يكشف أسرار برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" واختراقه هواتف إعلاميين ونشطاء

كشف البرنامج التحقيقي “ما خفي أعظم” (2020/12/20) في حلقته “شركاء التجسس”، عن أدلة وتفاصيل حصرية بشأن عمليات اختراق هواتف نشطاء وإعلاميين للتجسس عليهم، من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة غير معهودة.

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