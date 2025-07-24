ماذا قال الرئيس الإيراني للجزيرة في أول لقاء تلفزيوني بعد الحرب؟

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل سعت لتفكيك إيران وإسقاط نظامها عبر الفوضى لكنها فشلت في تحقيق ذلك، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تحرك عسكري إسرائيلي جديد.

وفي لقاء خاص، تحدث بزشكيان عن الضربة الأميركية للمنشآت النووية وبرنامج بلاده النووي وعملية تخصيب اليورانيوم، فضلا عن أي مفاوضات نووية محتملة مع واشنطن، إضافة إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال الحرب الأخيرة.

وبشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على "قاعدة العديد" القطرية، أكد بزشكيان أن طهران لم تهاجم دولة قطر وشعبها، بل هاجمت قاعدة للولايات المتحدة التي قصفت بلاده.

وأضاف بزشكيان أنه يدرك ويتفهم موقف وشعور القطريين، وأنه تواصل هاتفيا مع أمير دولة قطر في ذلك اليوم.

تقديم: عبد القادر فايز