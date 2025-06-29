المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا يتحدث للجزيرة

تحدث المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك -في لقاء خاص مع الجزيرة- عن أبرز الملفات التي تواجه سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ورفع العقوبات الأميركية.

وقال باراك إن الإدارة السورية الحالية تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل حول كل القضايا، داعيا في الوقت نفسه إلى إعطاء حكام سوريا الجدد فرصة.

وأكد المبعوث الأميركي أن التحديات في سوريا واضحة وهائلة، بما فيها الدمار والتخريب والجرائم، مشددا على أهمية دور تركيا في سوريا بسبب الحدود المتقاربة.

ووفق باراك، فإن أحداث الشرق الأوسط مرتبطة ببعضها البعض، وقال إن إيران كانت "سببا ومصدر إزعاج رئيسيا للإرهاب والمتاعب في المنطقة والعالم"، ولم تقبل محاولات الرئيس دونالد ترامب الدبلوماسية لإغلاق الملفات الحالية.

تقديم: ليلى الشيخلي