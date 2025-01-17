لقاء خاص لقاء خاص – رئيس وزراء قطر يكشف تفاصيل اتفاق غزة وموقف بلاده من سوريا

كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في لقاء خاص مع الجزيرة عن بعض تفاصيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل يومين والمنتظر أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد.

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كما تحدث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن موقف بلاده من التطورات الأخيرة في سوريا، وقال إن قطر تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد "ولا نريد لسوريا الانهيار". تقديم: عبد القادر عياض

المصدر : الجزيرة