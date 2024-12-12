البشير للجزيرة: الجلالي لم يلتق بالأسد إلا مرة واحدة خلال رئاسته للحكومة

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير إن رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي كشف له في مقابلة عن تفاصيل مثيرة تعكس طبيعة النظام الأمني الذي كان يحكم سوريا.

وأوضح الجلالي أن بشار الأسد غادر البلاد متخليا عن مسؤولياته دون إعلان رسمي، تاركا خلفه الشرطة والحكومة في حالة من الفوضى، مشيرا إلى أنه خلال فترة رئاسته للحكومة لم يلتقِ بالأسد سوى مرة واحدة عند توليه المنصب، في لقاء لم يتجاوز الساعة.

وكشف الجلالي للبشير عن وجود مكتب أمني تابع للأجهزة الأمنية كان يتولى توجيه عمل رئاسة الحكومة ومراقبتها، حيث كان يتعين الحصول على موافقته على أي قرار.

وأكد أن هذه العقلية الأمنية -التي امتدت إلى جميع مؤسسات الدولة عبر مكاتب مماثلة- كانت سببا رئيسيا في سقوط النظام وفقدانه شرعيته لدى الشعب السوري.

وقال البشير إن الحكومة ستعلن تشكيلتها الكاملة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن ضبط الأمن وإعادة الاستقرار يمثلان الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة.

وأوضح البشير -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن الحكومة المؤقتة -التي تشكلت بتوجيهات من القيادة العامة- تستند في نواتها إلى حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تعمل في شمال غربي سوريا.

وستتولى الحكومة الجديدة مسؤولية استلام ملفات النظام السابق الذي كان يضم 28 وزارة.

وعلى صعيد الخدمات، أوضح رئيس الحكومة الانتقالية أن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) باشر عمليات رفع الأنقاض وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في حمص.