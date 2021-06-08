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من برنامج: لقاء خاص

تبون: الحراك المبارك أنقذ الجزائر من الوقوع بيد عصابة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ما وصفه بـ”الحراك الأصلي والمبارك” أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان، وانتصر بسلميته، معتبرا أن المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية، وغير موحدة فكريا.
8/6/2021
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18:14
(الجزيرة)

رفض تسييس الموانئ.. رئيس جيبوتي للجزيرة: متمسكون بمبادرة السلام العربية

20:27

وصف المقاطعة بغير اللائقة.. ماكرون للجزيرة: تصريحاتي حُرفت وأتفهم مشاعر المسلمين

50:12
(الجزيرة)

اتهم تركيا بإرسال مرتزقة.. رئيس وزراء أرمينيا للجزيرة: مستعدون للحوار مع أذربيجان

21:07
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