26:52

من برنامج: لقاء خاص تبون: الحراك المبارك أنقذ الجزائر من الوقوع بيد عصابة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ما وصفه بـ”الحراك الأصلي والمبارك” أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان، وانتصر بسلميته، معتبرا أن المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية، وغير موحدة فكريا.

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