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من برنامج: لقاء خاص

اتهم تركيا بإرسال مرتزقة.. رئيس وزراء أرمينيا للجزيرة: مستعدون للحوار مع أذربيجان

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده على استعداد لتقديم التنازلات المتبادلة، حتى وإن كانت "مؤلمة" في قره باغ، مرحبا بإبداء أذربيجان استعدادها للتفاوض في موسكو.

وأضاف باشينيان -في "لقاء خاص" مع الجزيرة- أن أرمينيا يمكنها الاعتراف باستقلال إقليم قره باغ في أي وقت، دون النظر إلى اعتراف المجتمع الدولي بذلك، معتبرا أن علاقة بلاده بالإقليم ليست مرتبطة بالأرض، بل بسكانها، وأن حل القضية يجب أن يحظى بقبول شعبي.

وأكد أن المشكلة تكمن في عدم التوافق بين أرمينيا وأذربيجان حول المعايير لإيجاد ساحة مقبولة للتفاوض، مضيفا أن أرمينيا توافق على معايير الحوار، إلا أن ذلك المعيار يصبح غير مقبول بالنسبة لأذربيجان.

واتهم باشينيان أذربيجان بتقديم معلومات خاطئة لشعبها بأن الحرب ستنتهي بانتصارها، معتبرا أن هذا لن يحصل، وأن أذربيجان ستنغمس في الحرب أكثر ما دامت ترفض إعطاء شعب قره باغ حقه في تقرير مصيره.

واتهم رئيس الوزراء الأرميني تركيا بإرسال خبراء عسكريين ومرتزقة إلى أذربيجان للقتال في إقليم قره باغ، وأشار إلى انتشار العديد من مقاطع الفيديو التي تؤكد هذا الاتهام، ونوه إلى وجود كتائب باكستانية تشارك في القتال إلى جانب أذربيجان، وعبّر عن سعادته باتخاذ دول عربية خطوات إستراتيجية لمنع سياسة تركيا التوسعية، على حد وصفه.

وعبر باشينيان عن تفهم الموقف الروسي المحايد بسبب مشاركتها في رئاسة مجموعة مينسك، لكنه عدّها أيضا حليفا إستراتيجيا لأرمينيا، وأنها ستلتزم بواجباتها الأمنية نحوها في حال الضرورة.

30/10/2020
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لقاء خاص- مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

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