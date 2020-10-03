علييف: أرمينيا هي من بدأت الحرب ونحن لا ننهيها قبل استعادة ناغورني قره باغ

نفى رئيس أذربيجان إلهام علييف بشدة اتهامات أرمينيا لتركيا بإرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان، ووصف هذه الاتهامات بأنها أخبار مفبركة.

وطالب في "لقاء خاص" مع الجزيرة بتاريخ (2020/10/3) أرمينيا بتقديم أدلتها على هذه الاتهامات، كما انتقد قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بترديد هذه الاتهامات خلال مؤتمر صحفي بدون وجود دليل، وأوضح أن ماكرون اتصل به هاتفيا، وأنه أبلغه بكذب المزاعم الأرمنية.

بالمقابل، أكد علييف أن لديه أدلة على مشاركة مرتزقة من منطقة الشرق المتوسط جلبتهم أرمينيا للحرب إلى جانبها.

وحمل علييف أرمينيا مسؤولية التصعيد واستمرار الصراع في إقليم ناغورني قره باغ، واعتبر أن افتقاد الوسطاء الدوليين للإصرار والضغط على أرمينيا كي تنفذ قرارات مجلس الأمن هو أحد أسباب استمرار الصراع.

كما اتهم أرمينيا بأنها لا تريد السلام، لأنها تريد الاحتفاظ بالمناطق التي تحتلها بشكل دائم، ولا تريد للوضع الحالي أن يتغير، وهو ما لا يمكن لأذربيجان أن تقبله.

وأشار إلى أن أرمينيا احتلت عام 1993 إقليم ناغورني قره باغ، وأن مجلس الأمن أصدر 4 قرارات تطالب بالانسحاب السريع وغير المشروط لقواتها من الإقليم، وأن مجموعة منسك أنشئت لتسهيل تطبيق هذه القرارات "لكن طوال 28 عاما لم تتحقق أي نتيجة"، لذلك اعتبر أن السبب الثاني للتصعيد في هذه القضية هو الافتقار إلى الضغوط على أرمينيا لبدء تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أكد علييف للجزيرة أن بلاده لم تبدأ الحرب الحالية، بل إن أرمينيا هي من فعلت ذلك من خلال إصرارها على استفزاز أذربيجان، حيث شنت هجمات في يوليو/تموز الماضي على أهداف أذربيجانية، ولم تتراجع عن عدوانها إلا بعد أن ألحقت بها القوات الأذربيجانية هزيمة كبرى، وقال إن أذربيجان انسحبت بعد ذلك من أراض أرمنية احتلتها خلال النزاع، لأنها لا تريد احتلال أراضي أرمينيا، وإنما تريد استعادة أراضيها المحتلة فقط.

وتحدث عن استمرار الاستفزازات الأرمنية في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، حيث أرسلت أرمينيا إرهابيين لاستهداف مدنيين بأذربيجان.

وفيما يتعلق بالمطالبة الدولية لوقف إطلاق النار، قال إنه أبلغ كل قادة الدول الذين اتصلوا به بأنه مستعد للسلام، لكن حكومة أرمينيا لا تريد ذلك بدليل تصريحات رئيس الحكومة فيها قبل أيام من اندلاع المواجهة بأن ناغورني قره باغ أراض أرمنية، وكذلك الشروط السبعة المستحيلة التي وضعها لاستئناف المفاوضات.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أنه عازم في هذه المرة على مواصلة الحرب حتى يحسم الأمر تماما، وأنه لن يتراجع عن قراره، بعد أن ثبت له أن المجتمع الدولي ظل عاجزا عن تنفيذ قراراته تجاه أرمينيا طوال 28 عاما.

وانتقد دور بعض الدول الكبرى التي تزعم أنها تريد الوساطة في الأزمة الحالية، مؤكدا أن بعضها لا تلعب دول الوسيط النزيه.

وقال إن رئيس الحكومة الأرمني الحالي اختلق هذه الأزمة، ليتهرب من مشاكل سياسية تواجهه حيث اعتقل زعيم المعارضة، كما يمثل رئيسيان سابقان أمام التحقيق، فضلا عن تداعيات كورونا.