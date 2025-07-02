"أوكلي ميتا".. حين تتحدث النظارات وتُفكر

كشفت شركة “ميتا” بالتعاون مع شركة “أوكلي” العريقة في عالم النظارات والملابس الرياضية عن إصدار جديد من نظارات ذكية مصممة خصيصا لعشاق الرياضة والحركة.

وسلطت حلقة (2025/7/2) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على هذه النظارة الرياضية الأنيقة، التي تجعل مرتديها يتحكم بالصوت ويشغّل موسيقاه المفضلة دون أن يرفع إصبعا.

فبعد النجاح المفاجئ الذي حققته نظارات ميتا السابقة، تتوسع الشركة اليوم لأول مرة خارج إطار شراكتها مع "راي بان"، لتقدم تصميما مستوحى من نظارة أوكلي هاو ستون يستهدف الرياضيين.

ولا تحتوي النظارة الجديدة على شاشة، لكنها مجهزة بكاميرا متطورة لتسجيل الفيديو، بالإضافة إلى القدرة على إجراء المكالمات، تشغيل الموسيقى، التقاط الصور والفيديو، بل وحتى استخدام أداة "ميتا إيه آي" (Meta AI) القائمة على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلتك حول ما يحيط بك.

وتأتي ميتا أوكلي بكاميرا بدقة "3 كيه" محسنة بشكل كبير مقارنة بنظارة ريبان ميتا السابقة التي تصور فقط بجودة فول إتش دي، وعمر بطارية مضاعف يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام العادي مقارنة بـ4 ساعات في ريبان مع علبة شحن توفر طاقة تكفي حتى 48 ساعة. مقاومة لرذاذ الماء بمعيار "آي بي إكس 4" بالإضافة إلى إطار متين وخفيف.

وزودت النظارة بمكبرات صوت مفتوحة "أوبن إير" و5 ميكروفونات لتسجيل صوتي واضح حتى في الأجواء الصاخبة، كما تدعم العدسات الطبية.

وتطرح تساؤلات عن ما إذا كان هذا النوع من النظارات الذكية بداية لحقبة جديدة من التكنولوجيا القابلة للارتداء.

ومن الابتكارات التي عرضتها حلقة "حياة ذكية" أيضا ما وصف بإنجاز ثوري أعلنت عنه جامعة بيهانغ الصينية للطيران والفضاء، والمتمثل في أول رقاقة ذكاء اصطناعي غير ثنائية في العالم، وهي رقاقة فريدة تمزج بين النظام التقليدي والمنطق الاحتمالي، لتقدّم أداء أسرع، واستهلاكا أقل للطاقة، ومقاومة أعلى للتشويش، كل ذلك في شريحة واحدة.