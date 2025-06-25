تسلا تطرح "ساير كاب" السيارة الثورية ذات التصميم الفضائي

شهد معرض فيفا تك باريس 2025 الكشف عن مجموعة استثنائية من الابتكارات التقنية التي تعد بإعادة تشكيل مستقبل الحياة اليومية، وتنوعت العروض بين وسائل النقل الثورية والأجهزة الطبية المساعدة والحلول الرقمية.

وتميز المعرض بحضور قوي للشركات العالمية الرائدة إلى جانب ابتكارات عربية واعدة تعكس التطور التقني المتسارع في المنطقة.

واستحوذت سيارة سايبر كاب من تسلا على اهتمام كبير من الزوار، حيث شكلت أول ظهور أوروبي لها في قلب العاصمة الفرنسية.

وتمثل هذه السيارة نقلة نوعية في عالم النقل، إذ تعمل بالكامل بدون سائق بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والكاميرات وأجهزة الاستشعار المتقدمة.

وسلطت حلقة (2025/6/25) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على التفاصيل التقنية لهذه السيارة الثورية، والتي تتميز بتصميم فضائي بلون ذهبي غير لامع وأبواب تفتح كأجنحة الطائر.

وتتسع السيارة لراكبين فقط على مقاعد مغطاة بالجلد النباتي، مع شاشة لمسية ضخمة بمقاس 21 بوصة تحول تجربة الركوب إلى صالة سينما متنقلة.

وتسير مسافة تصل إلى 320 كيلومترا في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تبلغ 120 كيلومترا في الساعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الحضري.

تطبيق لتعليم القرآن الكريم

وفي مجال التقنيات الطبية المساعدة، برزت نظارة بيل الإسبانية كابتكار ثوري موجه لضعاف البصر الذين يعانون من ضعف الرؤية المحيطية.

وتستخدم النظارة مستشعرات دقيقة وكاميرات لالتقاط المشهد المحيط بالمستخدم في الوقت الفعلي، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيئة واكتشاف العقبات مثل الدرج والحواجز والحفر الصغيرة.

وتعرض النظارة بعد ذلك صورة معدلة أمام المستخدم مباشرة عبر العدسات بتقنية الواقع المختلط، مما يساعده على التحرك باستقلالية وثقة.

وتدوم بطارية النظارة من 4 إلى 6 ساعات من الاستخدام المتواصل، وستطرح نهاية العام الجاري بسعر 4 آلاف يورو.

وفي المجال التقني العربي، تميز تطبيق مذكر السعودي لتعليم القرآن الكريم عن بُعد، والذي يخدم أكثر من مليون ونصف مستفيد من 150 دولة حول العالم.

ويقدم التطبيق خدماته بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأردوية والإندونيسية، ويضم أكثر من 2500 معلم مجاز.

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ويتيح التطبيق للمستخدمين الحصول على جلسات تعليمية صوتية أو مرئية متى شاؤوا، مع إمكانية الرجوع للجلسات المسجلة في أي وقت.

كما طور التطبيق منتجا خاصا بالأطفال دون 12 سنة يعتمد على التلعيب، بالإضافة لنظام ذكاء اصطناعي متقدم لتعليم القرآن.

حاسوب موجه

وعلى صعيد آخر، قدمت شركة لينوفو الصينية لابتوب "ليجيون ناين آي" الجيل العاشر، والذي يعد أول حاسوب محمول موجه للمستهلكين يدعم العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات.

ويتميز الجهاز بشاشة 18 بوصة بدقة "4 كيه" مع خيار ترقية يسمح بمشاهدة المحتوى بدقة "2 كيه" ثلاثية الأبعاد.

ويستخدم اللابتوب تقنية تتبع حركة العين ومصفوفة عدسات خاصة لجعل الصور تبدو ثلاثية الأبعاد وكأنها تخرج من الشاشة، ويبلغ سعره 8 آلاف يورو.

كما استعرض المعرض ابتكارات أخرى مثيرة للاهتمام، منها سكين المطبخ فائق الصوت من شركة 369 سونيك التشيكية، والذي يحرك الشفرة 40 ألف مرة في الثانية الواحدة لتحقيق دقة استثنائية في التقطيع.

كذلك ظهرت نظارة ميتا ريبان الذكية الجديدة التي تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تضم كاميرا بدقة 12 ميغابيكسلا وسماعات مدمجة ومساعد ذكي يعمل بالأوامر الصوتية.

وفي مجال العملات الرقمية، قدمت شركة ليدجر محفظتها الإلكترونية فليكس بشاشة لمس مرنة بتقنية الحبر الإلكتروني، والتي توفر حماية فائقة للعملات الرقمية من خلال تخزين كلمات المرور بعيدا عن الإنترنت.

وتتراوح أسعار منتجات ليدجر بين 79 و400 يورو، وتدوم بطاريتها حتى شهر كامل مع الاستخدام اليومي.