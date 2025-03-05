ما مستقبل التكنولوجيا في المنطقة العربية؟

خصصت حلقة (2025/3/5) من برنامج “حياة ذكية” موضوعها لقمة “الويب قطر 2025″، الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة، الذي عرف مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وشارك في القمة أكثر من 1500 شركة ناشئة، وأكثر من 20 ألف مشارك من 124 دولة، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في عالم التكنولوجيا.

وكشف المدير الإقليمي لشركة "سناب" والمالكة لتطبيق "سناب شات"، عبد الله الحمادي لبرنامج "حياة ذكية" أنهم طرحوا في قمة "ويب قطر 2025" تكنولوجيا الواقع المعزز عن طريق النظارات، مشيرا إلى أن التطبيق بات له دور كبير في السوقين العالمي والإقليمي، والخليجي خاصة.

وقال الحمادي إنهم لما طرحوا تطبيق "سناب شات" كان للتواصل بين الأشخاص وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وقامت فلسفة التطبيق على أساس تسخير التكنولوجيا لتعزيز العلاقات الاجتماعية.

وأكد أنهم طرحوا في السابق نظارات خاصة بالمستخدمين، أما اليوم فطرحوا نظارات للمطورين، لأنها تعود بالنفع عليهم.

كما تحدث خالد مشعل، وهو مؤسس تطبيق "مصرفجي"، عن مميزات مشروعه، وهو تطبيق أردني متخصص في إدارة المصاريف الشخصية.

وتعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مركزا رائدا للبحوث التطبيقية والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في قطر. وتحتضن -باعتبارها عضوا في مؤسسة قطر- عددا من الشركات التقنية الكبرى والمحلية والناشئة.

وعن دور الواحة في دعم المشاريع الناشئة، قالت مديرة الابتكار وريادة الأعمال في الواحة، هيفاء العبد الله إن قمة الويب هي أكبر حدث تكنولوجي بالمنطقة، ووجودهم في هذا الحدث هو من أجل تسليط الضوء على دور الواحة في دعم برامج الابتكار وريادة الأعمال.

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وأوضحت أن المعايير الأساسية التي يتم اختيار الشركات الناشئة على أساسها، تتعلق باستخدام التكنولوجيا في الشركات، واستخدام التقنية الطبية ومجال الصحة بشكل عام.

وأشارت إلى أن واحة قطر تقدم الدعم لرواد الأعمال من بداية الفكرة عن طريق برنامج تسريع الأعمال الذي يساعد الشخص على تطوير فكرته، فضلا عن برامج الاحتضان التي تساعد رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم.

كما تقدم واحة قطر دعما للشركات القادمة من الخارج وتسعى لتعزيز وجودها في المنطقة والوصول إلى السوق المحلي والتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وتحدث هيفاء العبد الله عن برنامج "نجوم العلوم"، وهو برنامج يشجع الشباب العربي على الابتكار التكنولوجي وطرح مشاريعهم من بدايتها كفكرة إلى أن وصولها للسوقين المحلي والعالمي.