الذكاء الاصطناعي وسيلة جديدة للاحتيال المالي وسرقة العملاء

يعتبر الاحتيال المالي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية حديثا، حيث يستغل المحتالون التقنيات المتطورة لتقليد الأنظمة الرسمية وخداع العملاء.

واستعرضت حلقة 2025/2/19 من برنامج "حياة ذكية" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" تحذيرات خبراء الأمن السيبراني من تنامي ظاهرة الاحتيال البنكي عبر مكالمات آلية مزيفة، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أنظمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) للبنوك وشركات الاتصالات، مما تسبب في خسائر تتجاوز المليارات سنويا.

ووفقا لمقدم الحلقة إياد حميدة فقد شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال، حيث ارتفعت نسبة البلاغات بنحو 70% مقارنة بالعام السابق.

ويعتمد المحتالون على تقنيات متطورة لتزييف أرقام المتصل وتقليد الأصوات البشرية، مستخدمين تقنيات التعلم الآلي لتحليل أنماط رد الضحايا وتكييف رسائلهم وفقا لذلك.

وأوضحت الحلقة أن المحتالين يستخدمون أساليب نفسية مدروسة، تبدأ عادة بتحذير عاجل حول عملية مشبوهة أو محاولة اختراق للحساب، مستغلين حالة القلق والخوف لدفع الضحية لتقديم معلومات حساسة مثل رموز التحقق وأرقام البطاقات.

أسفلت ذاتي الصيانة

وفي فقرة أخرى تطرقت الحلقة إلى كشف مهم قام به فريق من العلماء في جامعة سوانزي وكلية كينجز في لندن يتمثل في تطوير نوع من الأسفلت قادر على إصلاح نفسه ذاتيا، في اختراق علمي قد يغير مستقبل صيانة الطرق حول العالم.

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ويعتمد الاختراع الجديد على دمج كبسولات مجهرية مملوءة بزيوت معاد تدويرها داخل الأسفلت، مصنوعة من نفايات عضوية، وعند ظهور أي تشققات، تقوم هذه الكبسولات بإطلاق محتواها تلقائيا، مما يسمح للسطح بالتجدد في أقل من ساعة.

وبحسب البرنامج يأتي هذا التطور في وقت تنفق فيه الدول مليارات الدولارات سنويا على صيانة الطرق، حيث تضخ الولايات المتحدة وحدها أكثر من 50 مليار دولار سنويا، بينما ينفق الاتحاد الأوروبي ما بين 30 و40 مليار يورو.

ولعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تطوير هذه التقنية من خلال محاكاة سلوك المادة على المستوى الجزيئي، مستوحيا آلية التئام الجروح الطبيعية لدى النباتات والحيوانات.

كما يجري حاليا البحث في إمكانية استخدام الطحالب البحرية وزيت الطهي المعاد تدويره في تصنيع هذا النوع من الأسفلت.

ويتوقع الخبراء -بحسب الحلقة- أن يؤدي هذا الابتكار إلى تقليل تكاليف الإصلاح بشكل كبير، وتحسين جودة الطرق، والحد من الحوادث المرتبطة بتدهور البنية التحتية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يفرضها التحضر السريع وتغير المناخ على البنية التحتية العالمية.