تعرف على أفضل حواسيب 2025 وألعاب الواقع الافتراضي

تناولت حلقة (2025/2/12) من برنامج “حياة ذكية” أفضل حواسيب الألعاب لعام 2025، وأيضا أفضل خيارات ألعاب الواقع الافتراضي الذي يتطور بشكل غير مسبوق.

فلم تعد الألعاب مجرد وسيلة للتسلية والترفيه، بل أصبحت بوابة لتطوير المهارات الفكرية وتنمية القدرات الفنية وصقل المهارات العلمية، ولذلك يسعى الطلاب دائما إلى الحصول على حاسوب محمول يستطيع تلبية كل هذه الاحتياجات، من تعليم وترفيه، وصولا إلى إنتاج المحتوى الرقمي.

وبأقل من ألف دولار يمكن للشخص اقتناء حاسوب جديد من نوع "ديل جي 15″، وهو مثالي لتجربة ألعاب سلسة وأداء متعدد الاستخدامات. ويتميز بهيكل كلاسيكي قوي وشاشة بمقاس 15 بوصة. ويتيح هذا الحاسوب تشغيل عدة برنامج بسهولة، ويبلغ وزنه 3 كيلوغرامات.

أما لمن يبحث عن الأناقة مع الأداء، فإن جهاز "رايزر بليد 14" (Razer Blade) يعد الخيار الأمثل، حيث يتميز بتصميم أنيق وهيكل من الألمنيوم المتين، وموجه خصيصا لعشاق الألعاب. ومن مميزات هذا الحاسوب أن شاشته تأتي بـ14 بوصة مع معدل تحديث مذهل يصل إلى 140 هرتزا.

ورغم أن وزنه يبلغ حوالي 4 كيلوغرامات وعمر بطاريته يصل إلى 7 ساعات من العمل المستمر، فإن تصميمه الراقي يجعل سعره المرتفع استثمارا رابحا.

كما ركزت حلقة برنامج "حياة ذكية" في فقرة أخرى، على موضوع الواقع الافتراضي، الذي لم يعد مجرد وسيلة ترفيه عادية، بل بات بوابة لعوالم جديدة تتجاوز حدود الخيال.

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ويبدو أن عام 2025 سيكون عالما استثنائيا في تاريخ ألعاب الواقع الافتراضي، فقد وصل عدد مستخدمي هذه التقنية إلى أكثر من 34 مليونا حول العالم. ومع تطور تقنية الأجهزة والبرمجيات بشكل غير مسبوق يشهد العالم ثورة حقيقية تعيد تفاعل الناس مع العالم الرقمي.

ويتجاوز التحول هذه المرة حدود تحسين رسومات أو تطوير أدوات التحكم التقليدية، حيث إنه يعتبر قفزة نحو عوالم افتراضية نابضة بالحياة، تحاكي الحواس وتقدم تجارب تكاد تمحي الحدود بين الواقع والخيال.

ومن أبرز ألعاب الواقع الافتراضي للعام المقبل، لعبة "نو مانز سكاي" (No Man’s Sky)، والتي تمنح اللاعبين القدرة على التحكم في الزمان والمكان بحركة من معصمهم. ويشعر اللاعب أنه بطل في ملحمة فضائية حقيقية.

كما ينتظر عشاق الأساطير القديمة والخيال العلمي عدة ألعاب تحقق لهم ما يرغبون في التفاعل معه.