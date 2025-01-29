"وايمو" تكشف عن مستقبل النقل الذاتي.. 33 مليون ميل بدون سائق

تتطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، مغيرةً معالم الحياة وأنماط التنقل والترفيه، ويكشف معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس عن ابتكارات ثورية تمزج بين الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

وتناولت حلقة (2025/1/29) من برنامج "حياة ذكية" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360″، أبرز الابتكارات التقنية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس 2025" (CES 2025)، حيث برز تطور تقنيات القيادة الذاتية وشاشات التلفاز الثورية وأجهزة الواقع الافتراضي.

وكشف كريس بونري من شركة "وايمو" عن إضافة سيارتين كهربائيتين جديدتين من "زيكا" و"هيونداي" إلى أسطول الشركة، مزودتين بالجيل السادس من نظام القيادة الذاتية. وأوضح أن الشركة تعمل منذ 15 عاما على تطوير هذه التقنية، وتقدم حاليا أكثر من 150 ألف رحلة مدفوعة أسبوعيا في الولايات المتحدة.

وأكد بونري للحلقة أن سجل السلامة للشركة "قوي جدا"، حيث قطعت سياراتها 33 مليون ميل بشكل ذاتي تماما حتى سبتمبر/أيلول 2024، مشيرا إلى أن البيانات تظهر أن نظامهم "أكثر أمانا من السائق البشري"، وتخطط الشركة للتوسع في عدة مدن أميركية جديدة بحلول 2026، مع بدء اختبارات دولية في اليابان هذا العام.

شاشة هولوغرامية

وفي مجال الشاشات الذكية، كشفت شركة "إل جي" عن تلفاز "سيجنتشر أوليد" الشفاف، وهو أول تلفاز "أوليد" (OLED) شفاف بدقة "كيه 4" (4K) في العالم بشاشة 77 بوصة، يمكنه التحول بين الوضع الشفاف والمعتم بضغطة زر، ويأتي الجهاز بسعر 60 ألف دولار، مما يجعله بعيدا عن متناول معظم المستهلكين.

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كما عرضت الشركة الجيل الثاني من تلفاز "ستاند باي مي" المحمول، المزود ببطارية تدوم 4 ساعات، وشاشة "ألتراجير" القابلة للانحناء بدقة "5 كيه/2كيه" (5K/2K)، التي تتحول من مسطحة إلى منحنية بضغطة زر.

وفي مجال النظارات الذكية، أشارت الحلقة إلى تقديم شركة إيمرسن الأميركية نظارات "إكس آر" (XR) الخفيفة التي توفر شاشة افتراضية بحجم 120 بوصة، مع إمكانية تعويض قصر النظر حتى 500 درجة. وتدعم النظارات نظام "غوغل تي في" (Google TV) للوصول إلى أكثر من 10 آلاف تطبيق و700 ألف فيلم، وستتوفر بسعر 500 دولار للنظارة، و150 دولارا للجهاز في يوليو/تموز المقبل.

وأعلنت هيونداي موبيس عن أول شاشة عرض زجاجية هولوغرامية في العالم للسيارات، تحوّل الزجاج الأمامي إلى لوحة معلومات متكاملة تعرض بيانات القيادة والملاحة والترفيه بشكل بانورامي، مع خطط لبدء الإنتاج الضخم بحلول 2027.