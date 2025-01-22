الصين تكشف عن سيارتها المعجزة سداسية العجلات بمعرض "سي إي إس"

قدّمت حلقة (2025/1/22) من برنامج “حياة ذكية” تغطية خاصة لآخر الابتكارات التي تم طرحها خلال معرض “سي إي إس” للإلكترونيات في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

وتضمنت نسخة هذا العام من المعرض العديد من الاكتشافات والمنتجات الجديدة التي من شأنها أن تحدث تغييرا في العالم خلال السنوات المقبلة.

ومن ضمن الاختراعات المذهلة ما كشفته شركة صينية من ابتكار ثوري يتعلق بسيارة كهربائية سداسية العجلات وتتسع لـ4 أشخاص أطلقت عليها اسم "حاملة الطائرات البرية"، لأنها تضم في الجزء الخلفي طائرة كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط وقابلة للطي.

وبمجرد الضغط على زر داخل السيارة تفتح الأبواب لتخرج الطائرة أوتوماتيكيا لكي تحلق في الأجواء، وتتسع الطائرة لشخصين، ويمكن قيادتها من طرف شخص أو التحكم فيها عن بعد من خلال أنظمة ذكية فائقة التطور، وهي مخصصة بالأساس لتغطية المسافات القصيرة والمتوسطة.

وسيتم طرح الطائرة للبيع في الصين بمبلغ أقل من 300 ألف دولار، قبل أن تغزو الأسواق العالمية.

ومن الابتكارات التي طرحت في معرض "سي إي إس" للإلكترونيات جهاز محمول لتصوير الأشعة السينية، وهو ابتكار مذهل في عالم الأجهزة الطبية بوزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 3 كيلوغرامات وتصميمه الأنيق.

ويمكن لهذا الجهاز إجراء تصوير وتشخيص عالي الجودة في أي مكان بفضل البطارية القابلة للشحن والتي تدوم 8 ساعات، كما يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليل جرعات الإشعاع بنسبة تصل إلى 70%، مما يجعله آمنا وفعالا للغاية.

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كما طرحت شركتا "سوني" و"هوندا" خلال المعرض سيارات مبتكرة أثارت الإعجاب.

يذكر أن معرض "سي إي إس" للإلكترونيات هو فرصة لاجتماع رواد التقنية وصناع الأفكار من كل أنحاء العالم، والذين يقدمون في كل نسخة تقنيات وابتكارات مدهشة وجريئة.