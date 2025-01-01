هل سيكون 2025 أفضل من سابقه في مجال القرصنة الإلكترونية؟

ركزت حلقة (2025/1/1) من برنامج “حياة ذكية” على مخاطر الأمن السيبراني التي شهدت تصاعدا ملحوظا عام 2024، نتيجة للتطور التكنولوجي السريع وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في جميع جوانب الحياة.

وأدت التطورات في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية إلى ظهور تهديدات أكثر تعقيدا وتنوعا، مما جعل المؤسسات والأفراد عرضة لهجمات إلكترونية عبر القرصنة والبرمجيات الخبيثة وغيرها.

وشهد عام 2024 أكبر وأخطر خروق بيانات في التاريخ، فمن سرقة كميات هائلة من معلومات العملاء الشخصية ونشرها على شبكة الإنترنت، إلى استغلال أعداد ضخمة من البيانات الطبية. وتجاوزت خروق بيانات عام 2024 مليار سجل مسروق، والعدد في ازدياد.

ولا تؤثر هذه الحوادث على الأفراد الذين تم اختراق بياناتهم، بل تعزز أيضا قراصنة الإنترنت الذين يحققون أرباحا من هجماتهم السيبرانية الخبيثة.

وعرضت حلقة برنامج "حياة ذكية" بعض أكبر حوادث أمن المعلومات عام 2024، وأبرزها تعرض عملاق الاتصالات الأميركي، شركة "إيه تي آند تي" (AT&T) إلى خرقين منفصلين للبيانات. ففي يوليو/تموز أعلنت الشركة الأميركية أن قراصنة سرقوا مجموعة من البيانات تحتوي على أرقام هواتف وسجلات مكالمات لكل عملائها على مدار 6 أشهر.

وسبق هذه الحادثة خرق آخر في مارس/آذار 2024، حيث قام مسربون بنشر 73 مليون سجل خاص بالعملاء على منتدى معروف لجرائم الإنترنت، لم تعرف الشركة الأميركية، كيف تسربت البيانات؟ أو من المسؤول؟

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كما طالت القرصنة المجالين الصحي والبنكي في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعرضت مؤسسات عملاقة في العالم تتعامل مع ملايين العملاء لعمليات قرصنة، في أستراليا وفي بريطانيا، التي تعرض فيها مختبر "سينوفيس" (Synnovis) في لندن إلى هجوم بواسطة برامج "الفدية"، أدى إلى تعطل خدمات المستشفيات وتأجيل آلاف العمليات الجراحية.

ومع انقضاء عام 2024 وما حمله من عمليات قرصنة واسعة للمؤسسات والأفراد في مختلف دول العالم، تساءلت حلقة "حياة ذكية" عن ما يحمله عام 2025، وهل سيكون أفضل من سابقه في هذا المجال؟