معرض "إيفا برلين" يقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في احتفاله المئوي

يحتفل معرض “إيفا برلين” هذه السنة بمرور 100 عام على انطلاقته، فمنذ عام 1924 أصبح إيفا مركزا لا غنى عنه لعشاق التكنولوجيا والإلكترونيات.

وسلط برنامج "حياة ذكية" على منصة الجزيرة 360 -والذي يمكن متابعته على قناة الجزيرة من هذا الرابط– الضوء على المعرض الذي يجمع بين أحدث الابتكارات وأبرز التقنيات المستقبلية من الأجهزة المنزلية الذكية إلى الهواتف المتطورة.

كما اشتمل المعرض في هذه النسخة على العديد من الأفكار الرائدة والحلول التي تعيد صياغة حياتنا اليومية، حيث تصدّر الذكاء الاصطناعي المشهد ليكشف عن أحدث الابتكارات التي ستعيد تعريف طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا وتفتح آفاقا جديدة لعالم منفصل مليء بالإبداع والابتكار.