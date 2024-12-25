هل يمكن استخدام هاتف "تسلا الذكي" على سطح القمر؟

تناولت حلقة (2024/12/25) من برنامج “حياة ذكية” الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حول عزم شركة “تسلا” المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إطلاق هاتف ذكي جديد اسمه “تسلا بي” (Tesla P) .

وأشارت تلك الأخبار إلى أنه من المفترض أن يتصل الهاتف الذكي الجديد بخدمة الإنترنت الفضائي "ستار لينك" وأنه مزود ببطارية تشحن بالطاقة الشمسية، ومدجج أيضا بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وذهبت تلك الأخبار إلى حد إمكانية استخدام هذا الهاتف على سطح القمر وكوكب المريخ.

غير أن هذه الأخبار اتضح أنها كانت زائفة، قام بترويجها مصممون محترفون ومؤثرون بهدف كسب المشاهدات وزيادة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد سبق للملياردير الأميركي أن صرح على منصته "إكس" أن الهواتف والساعات الذكية هي تقنية الأمس، وأن المستقبل سيكون لـ"نيورالينك"، وهي شركته التي تعمل على تطوير شرائح يمكن زرعها في الدماغ البشري وتتيح التحكم في الأجهزة عبر النبضات الكهربائية التي يتم إنشاؤها عندما يفكر الشخص.

وما تزال تقنية إيلون ماسك قيد التطوير وبحاجة إلى وقت طويل حتى تصبح أمرا حقيقيا.

ويبدو أن ما دفع البعض إلى التكهن بأن ماسك سيطلق هاتفا ذكيا هو تصريحاته التي جاءت عقب حديث عن احتمال قيام شركة "آبل" بحذف تطبيق تويتر أو إكس من متجر التطبيقات "آب ستور".

وكان الملياردير الأميركي قد صرح أنه لا يمانع من فكرة صناعة هاتفه الخاص، ولكن فقط إذا لم يكن هناك خيار آخر.