علماء يطورون روبوتات من الحمض النووي تستهدف السرطانات بدقة فائقة

يشهد عالم الطب تحولا جذريا مع ظهور الروبوتات النانوية والأدوية الحية، حيث تمكن العلماء من تطوير روبوتات دقيقة من الحمض النووي لا يتجاوز حجمها بضعة نانومترات.

واستعرضت حلقة (11-12-2024) من برنامج "حياة ذكية" مواضيع عدة من ضمنها هذه الروبوتات التي تتميز بقدرتها على استهداف الخلايا السرطانية بدقة فائقة، حيث تبقى خاملة في الأنسجة السليمة، وتنشط فقط عند وصولها للخلايا المصابة، وقد أظهرت التجارب على الحيوانات نتائج واعدة بتقليص حجم الأورام بنسبة 70%.

وفي تطور مواز، أشارت الحلقة إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبحت تقنية واعدة في صناعة الأدوية المخصصة، حيث تتيح إنتاج أدوية تناسب احتياجات كل مريض وفقا لعمره وحالته الصحية.

كما تمكن هذه التقنية من دمج عدة أدوية في حبة واحدة، مما يسهل على المرضى الالتزام بالعلاج.

وأفرد البرنامج فقرة لاستعراض تطور آخر يتمثل في القفزات المذهلة التي حققتها كاميرات الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة، والتي نقلتها إلى مستوى جديد تماما، ومنحتها قدرات مذهلة كانت يوما ما حكرا على الكاميرات الاحترافية.

فيمكن لإضافة صغيرة بحجم طرف الإصبع تحويل كاميرا هاتفك إلى مجهر محمول بإمكانيات مدهشة، باستخدام عدسة صغيرة لا تتجاوز قيمتها 35 دولارا تحول الهاتف الذكي إلى مجهر قوي وفعال.

وتعد عدسة "iMicro Q3p" هي الجيل الأكثر تطورا من المجهر الصغير المخصص للهواتف الذكية الذي بدأ تطويره قبل 6 سنوات.

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وهو جهاز خفيف الوزن بحجم طرف الإصبع يجعل الحصول على مجهر أمرا متاحا للجميع، وهو غير مكلف وقابل للحمل.

كما يسمح الطراز الجديد للمستخدم برؤية وتصوير تفاصيل مذهلة في هياكل العديد من المواد مثل البلورات والمعادن، وبأقل من 1% من تكلفة المعدات المطلوبة عادة لعرض هذه الهياكل.

ويعمل النموذج الجديد بقوة تكبير تصل إلى 1200 مرة مع تشويش منخفض للغاية مماثل لمجهر سطح المكتب.

قطاع النقل

وفي فقرة أخرى تناول البرنامج موضوع السيارات الكهربائية التي ارتبط الاهتمام بها مع تزايد الاهتمام بالاستدامة البيئية، وتتصدر السيارات الكهربائية مشهد النقل المستقبلي، وقد تطور متوسط مدى البطارية من 211 كيلومترا في 2015 إلى 350 كيلومترا في 2021، مع تحسينات مستمرة في تقنيات الشحن وأداء البطاريات.

ويُنصح المشترون المحتملون بدراسة توفر محطات الشحن في مناطقهم وملاءمة مدى البطارية لاحتياجاتهم قبل الشراء.

كما تشهد صناعة النقل الجوي تطورا لافتا مع ظهور مركبات الدفع العمودي الكهربائية، التي تجمع بين مرونة المروحيات وكفاءة الطائرات التقليدية.

وتتميز هذه المركبات بمحركات كهربائية متعددة تخفض مستوى الضوضاء، وتحقق سرعات تتجاوز 400 كيلومتر في الساعة، وتخطط شركات مثل "جوبي أفييشن" لإطلاق خدماتها في بعض الدول العربية بحلول عام 2026، مما يبشر بعصر جديد في النقل الحضري.