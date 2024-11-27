"آبل" تخطط لدخول سوق المنازل الذكية

يعتبر سوق المنازل الذكية واحدا من أسرع الأسواق نموا في قطاع التكنولوجيا، حيث تهمين عليه شركتا “أمازون” و”غوغل” من خلال منتجاتهما الشهيرة. ومن جهتها تعمل عملاقة “آبل” على اقتحام هذا المجال.

ومنذ أن أعلنت عن نظامها الخاص بالذكاء الاصطناعي "آبل إنتلجنس"، بدأ اهتمام الشركة الأميركية العملاقة بمنتوجها الجديد، حيث ابتكرت الشركة جهازا لوحيا جديدا مزودا بالذكاء الاصطناعي وقابلا للتعليق على الحائط، لتقتحم من خلاله عالم المنازل الذكية الذي طالما سيطرت عليه شركتا "أمازون" و"غوغل".

وحسب ما جاء في حلقة (2024/11/27) من برنامج " حياة ذكية"، تنتشر شائعات منذ عدة أشهر بأن لدى "آبل" نية لإطلاق شاشة منزلية ذكية تثبت على الحائط وتتحكم في أجهزة المنازل الذكية. كما تنوي الشركة تزويد الشاشة بخدمة مكالمات مصورة.

وكشفت وكالة بلومبيرغ أن الجهاز الجديد سيشبه جهاز آيباد اللوحي، ومن المقرر طرحه في مارس/آذار المقبل.

وربما تخطط شركة "آبل" لبناء نظامها البيئي لمنزلها الذكي، مع المزيد من المنتجات، حيث أفاد محللون بأن الشركة تهدف إلى البدء في إنتاج كاميرا منزلية ذكية عام 2026.

ويتردد أن الشركة الأميركية أنشأت قواعد متعددة للشاشة الذكية، بحيث يمكن تعليقها على الحائط أو وضعها على سطح الطاولة باستخدام حامل مع مكبرات صوتية، كما يشاع أن الشاشة المنتظرة ستستخدم أجهزة استشعار للكشف عن مدى قرب الشخص المستخدم منها، مما يسمح لها بتعديل ما تعرضه بناء على تلك المسافة.

ورغم تشوق محبي آبل لمعرفة منتوجها الجديد، يتساءل كثيرون عن الإضافة التي يحملها مركز التحكم المنزلي الخاص بها.