بعد تفجيرات لبنان.. هل البيجر والووكي توكي مصدر للخطر؟

أصبحت التقنيات الحديثة تتشابك مع مختلف جوانب حياة البشر اليومية بشكل غير مسبوق، في عصر بات يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، مما يثير تساؤلات عميقة عن آثار التقنية على أمن الأشخاص وخصوصياتهم.

وفي هذا السياق، يسلط برنامج "حياة ذكية" في حلقة 9-10-2024 الضوء على مجموعة من التطورات التكنولوجية الحديثة وتأثيراتها المتنوعة على الحياة اليومية للأشخاص، وبدأت الحلقة بمناقشة التداعيات الأمنية للتكنولوجيا في أعقاب تفجيرات البيجر والووكي توكي في لبنان.

وقد أثارت هذه الأحداث تساؤلات جدية عن مدى أمان الأجهزة المحمولة التي يستخدمها الناس يوميا، وما إذا كان يتوجب على الجميع النظر إليها كمصدر محتمل للخطر.

وانتقل البرنامج بعد ذلك إلى استعراض التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التحقيقات الجنائية.

حيث تم طرح إمكانية استخدام هذه التقنية المتقدمة كأداة فعالة لحل الألغاز الجنائية التي حيرت المحققين لعقود، وهو تطور سيفتح آفاقا جديدة في مجال العدالة الجنائية، ويبشر بإمكانية إعادة فتح قضايا قديمة وحلها باستخدام هذه التقنيات الحديثة.

وفي الجزء الأخير من الحلقة، تم تناول التطورات المهمة في مجال الصحة الرقمية، حيث تم استعراض كيفية نجاح شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل في تحويل أحدث إصدارات أجهزتها الذكية إلى مساعدات طبية متطورة.

وأوضح البرنامج كيف أصبحت هذه الأجهزة قادرة على تقديم خدمات صحية مهمة للملايين من المستخدمين حول العالم، مما يمثل خطوة كبيرة في مجال الرعاية الصحية الشخصية والوقائية.