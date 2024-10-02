هل تساعد زراعة الشرائح الدماغية في علاج بعض الأمراض؟

تشهد الصناعات التكنولوجية تطورا متسارعا يكاد لا يتوقف، حيث تتسابق الشركات العملاقة والناشئة على حد سواء لتقديم ابتكارات جديدة تغير وجه العالم يوما بعد يوم.

وسلط برنامج "حياة ذكية" في حلقته بتاريخ 2-10-2024 الضوء على التطور الذي أعلن عنه رجل الأعمال والمبتكر إيلون ماسك عن نجاح ثاني عملية لزراعة شريحة إلكترونية في دماغ إنسان.

ويفتح هذا الإنجاز، الذي يأتي في إطار مشروع طموح، آفاقا جديدة في مجال التفاعل المباشر بين الدماغ البشري والحواسيب، مبشرا بإمكانيات هائلة في علاج الأمراض العصبية وتحسين القدرات الإدراكية.

كما استعرض البرنامج التطور المزدوج للتكنولوجيا في مجال الطائرات المسيرة، ففي حين تستخدم هذه الطائرات كأدوات فعالة في عمليات الإنقاذ والبحث العلمي، إلا إنها تحولت أيضا في بعض الحالات إلى أسلحة فتاكة، مما يبرز الوجه المزدوج للتقدم التكنولوجي في عصرنا الحالي.

وعلى صعيد آخر، ومع اقتراب هيمنة المركبات الكهربائية على الطرق العالمية، تتزايد الآمال في إمكانية استخدام بطاريات هذه السيارات كمصدر للطاقة المتجددة، وهذا التوجه يفتح آفاقا جديدة في مجال الطاقة المستدامة، حيث يمكن لهذه البطاريات أن تشكل جزءا من شبكة طاقة ذكية، تسهم في تخفيف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية.