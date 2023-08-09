حياة ذكية حياة ذكية – 2023/8/9

تابع برنامج “حياة ذكية” 2023/8/9 بعض التوقعات التي تشير إلى أن آبل قد تتبع نمطا مشابها لتشكيلة العام الماضي، خاصة أنه اقترب موعب الشركة لإطلاق السلسلة 15 من هاتف آيفون.