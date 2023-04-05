حياة ذكية حياة ذكية (2023/4/5)

من الواضح أن شركة آودي الألمانية عازمة على إبهار عشاقها باستمرار، فهي واحدة من أبرز الشركات التي تلقى رواجا كبيرا، وقد تابع برنامج “حياة ذكية” (2023/4/5) آخر إصداراتها وأهم مميزاتها.