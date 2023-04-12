حياة ذكية حياة ذكية (2023/4/12)

تابع برنامج “حياة ذكية” (2023/4/12) المواضيع التالية: – تعرف على مواصفات سيارة آودي الجديدة. – ماسح ثلاثي الأبعاد لطباعة منزلية عالية الدقة. – ما الطريقة التي يتم التخلص بها من النفايات الإلكترونية؟