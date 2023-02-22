من برنامج: حياة ذكية حياة ذكية – التكنولوجيا والزلازل

تابعت حلقة حياة ذكية (2023/2/22) المواضيع التالية: – كيف تسهم التكنولوجيا في البحث عن اللاجئين وإنقاذ الأرواح بعد الزلزال؟ – تطبيقات للهواتف الذكية تساعدك في التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها.