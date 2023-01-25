شاشات لاسلكية وسيارات المستقبل في معرض "سي إي إس" للتكنولوجيا

واصلت حلقة (2023/1/25) من برنامج “حياة ذكية” زيارة معرض “سي إي إس” (CES) المقام في ولاية لاس فيغاس الأميركية، والذي يعرض أحدث المنتجات والتقنيات الإلكترونية حول العالم.

وزار مقدم "حياة ذكية" جناح شركة "إل جي" (LG) لمشاهدة أول شاشة تلفاز لاسلكي في العالم، وتتميز هذه الشاشة بمقاس 97 بوصة بتقنية "أو إل إي دي" (OLED)، وبدقة عرض "4 كيه" (4K) وتتميز أيضا بسهولة وضعها في أي مكان بدون الحاجة للتوصيلات أو الأسلاك غير الكهربائية.

وتعتمد الشاشة على وحدة تشغيل خارجية تبث المواد المرئية بشكل لاسلكي، ولم تكشف شركة "إل جي" عن سعر هذه الشاشة، أو موعد عرضها في الأسواق.

وعرضت شركة "بيجو" الفرنسية للسيارات في معرض "سي إي إس" سياراتها المستقبلية الاختبارية والتي من المتوقع أن تعرض في الأسواق في العام 2025، وتعمل السيارة ببطارية تستطيع قطع 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وعند شحن السيارة لمدة 5 دقائق فإنها تستطيع قطع 150 كيلومترا إضافية.

ويستطيع محرك السيارة ذو الدفع الرباعي إنتاج قوة تبلغ 680 حصانا، وتستطيع هذه السيارة التسارع من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوان فقط.