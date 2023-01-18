حياة ذكية- تغطية خاصة لمعرض "سي إي إس" للتكنولوجيا في لاس فيغاس الأميركية

زارت حلقة (2023/1/18) من برنامج “حياة ذكية” معرض “سي إي إس” (CES) المقام في ولاية لاس فيغاس الأميركية، والذي يعرض أحدث المنتجات والتقنيات الإلكترونية حول العالم.

زارت حلقة (2023/1/18) من برنامج "حياة ذكية" معرض "سي إي إس" (CES) المقام في ولاية لاس فيغاس الأميركية، والذي يعرض أحدث المنتجات والتقنيات الإلكترونية حول العالم.

وجال مقدم برنامج "حياة ذكية" في أرجاء المعرض، واستعرض سيارة أفيلا من شركة سوني اليابانية التي صنعت بالتعاون مع شركة هوندا لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة في الأسواق عام 2026، وهي تحتوي على العديد من المزايا التقنية الرائعة، ومنها جهاز تحكم خاص ببلاي ستيشن 5.

كما استعرض البرنامج شاشة من شركة بريلين (Brelyon) وهي شاشة واقعية تعرض إسقاطا بانوراميا يشبه شاشة السينما لكن بعمق إضافي، ويدّعي منتجوها أنها قادرة على أن تكون بديلا لنظارات الواقع الافتراضي، وتأتي الشاشة بصورة عريضة تحيط بالشخص بمقاس 122 بوصة، وتمنح زاوية رؤية 101 درجة.

وتم عرض الشاحنة "رام" (RAM) الأميركية الكهربائية الكبيرة الحجم، التي تأتي بتصميم خارج قوي وجريء، وبمساحة حمولة كبيرة، كما تحتوي على مساحة كبيرة من الداخل للركاب، وهي مزودة بشاشة مقاسها 28 بوصة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للبيع خلال العام القادم 2024 بسعر يبدأ من 58 ألف دولار.