إن كنت ترغب في شراء سيارة كهربائية.. إليك أهم 4 أنواع ذات أسعار معقولة

حققت المحركات الكهربائية في عالم السيارات ثورة كبيرة، وأصبح السوق يتحوّل شيئا فشيئا إلى المحركات الصديقة للبيئة، لكن السيارات الكهربائية تواجه بعض الصعوبات من ضمنها السعر الباهظ.

وتناولت حلقة (2022/9/28) من برنامج "حياة ذكية" أبرز السيارات الكهربائية ذات الأسعار المتوسطة، وعرضت أنواعها، وأبرز مميزاتها، والمسافات التي تقطعها خلال الشحنة الواحدة.

وقد أخذت السيارات الكهربائية في الانتشار خلال السنوات الماضية بعد أن أثبتت جدارتها في الأسواق، لكن أسعارها المرتفعة تشكّل العائق الأبرز أمام انتشارها الواسع، غير أن بعض الشركات توفر سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، وقد لاقت رواجا في الأسواق العالمية.

السيارة الأولى من الصانع الإيطالي "فيات إي500 الكهربائية" (Fiat E500 Electric) صغيرة الحجم، وتعد من أكثر السيارات العملية على الإطلاق، ويمكنها أن تقطع مسافة 400 كليومتر في الشحنة الواحدة، وتبدأ قيمتها من 22 ألف دولار تقريبا.

أما السيارة الثانية من الصانع الأميركي "شيفروليه بولت إي يو في" (Chevrolet Bolt EUV) صغيرة وعملية في التنقل داخل المدن، ويمكنها أن تقطع مسافة تزيد عن 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتعتمد على محرك بقوة 200 حصان، وتبدأ أسعارها من 26 ألف دولار.

السيارة الثالثة من الصانع الكوري "هيونداي كونا" (Hyundai Kona) الكهربائية بالكامل وذات محرك يعمل بقوة 200 حصان، ويمكنها أن تقطع مسافة 415 كيلومترا في الشحنة الواحدة، ويمكنها شحنها من 0% إلى 80% خلال 45 دقيقة تقريبا، ويبدأ سعرها من 35 ألف دولار.

وأما السيارة الرابعة فهي من الصانع الألماني "فولكسفاغن" آي دي4 (Volkswagen" ID4″)، وهي واحدة من أكثر السيارات الكهربائية انتشارا حول العالم لحجمها العائلي المميز، بالإضافة إلى مميزاتها الفريدة، وتأتي السيارة بمحرك يولد قوة 200 حصان، ويمكنها قطع 450 كيلومترا في الشحنة الواحدة، ويبدأ سعرها من 42 ألف دولار.