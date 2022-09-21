جديد معرض "إيفا برلين 2022".. ساعة تكتشف الشخير وغسالة أطباق للشقق الصغيرة

ضمن الجزء الثاني من جولته في معرض “إيفا برلين 2022” للإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية عرض برنامج “حياة ذكية” جديد الشركات التقنية في شتى المجالات، أبرزها ساعة “غلاكسي ووتش 5”.

فمن أبرز الابتكارات التي عرضت في معرض "إيفا برلين 2022" ما كشفته شركة "إل جي" (LG) عن شاشة مخصصة لعشاق الألعاب، وتتميز بتصميم مسطح قابل للانحناء، وتأتي الشاشة بمقاس 42 بوصة وبضغطة زر أسفل الشاشة أو عبر وحدة تحكم عن بعد تقوم بتغيير الشاشة أوتوماتيكيا من وضع شاشة مسطحة إلى شاشة منحنية مع إمكانية التحكم في درجة الانحناء حتى 20 مستوى.

وحضرت الساعات الذكية أيضا في معرض "إيفا برلين 2022" للإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية، أبرزها "غلاكسي ووتش 5" (Galaxy Watch 5) ونسختها الأرقى "غلاكسي ووتش 5 برو" (Galaxy watch 5 pro)، وبحسب الشركة فقد جاءت الساعتان لتعززا الميزات التي يحتاجها المستخدم خلال اليوم.

واستخدمت "سامسونغ" زجاج كريستال الياقوت للمرة الأولى في ساعاتها الجديدة التي تمنح المستخدم متانة أكثر بنسبة 60%.

وتأتي"غلاكسي ووتش 5″ بمستشعر يتمثل في رقاقة إلكترونية واحدة تجمع بين 3 مستشعرات صحية قوية، واحد لقياس معدلات ضربات القلب، وآخر لاستشعار إشارة القلب الكهربائية، إضافة إلى مستشعر لقياس نسبة الدهون في الجسم، وتقيس الساعة أيضا معدل ضغط الدم وحرارة البشرة وتكتشف الشخير.

وتتمتع "غلاكسي ووتش 5" بميزة اكتشاف السقوط التلقائي، بما في ذلك السقوط من السرير وتنبيه الأقارب والاتصال بالطوارئ، وتوفر الساعة 8 ساعات من تتبع النوم عند الشحن لمدة 8 دقائق فقط.

أما ساعة "غلاكسي ووتش 5 برو" فتأتي بتصميم أكثر متانة مقارنة بـ"غلاكسي ووتش 5″ بهيكل متين من التيتانيوم وشاشة من كريستال الياقوت، مما يوفر مقاومة أكثر للصدمات والخدوش، وتضم ساعة "غلاكسي ووتش 5 برو" بطارية أكبر بنسبة 60% مقارنة بالجيل السابق.

غسالة أطباق للمساحات الضيقة

وضمن الابتكارات التي عرضتها حلقة (2022/9/21) من برنامج "حياة ذكية" ما طرحته شركة فرنسية في معرض "إيفا برلين 2022" الألماني، ويتمثل بغسالة أطباق مصغرة تستهدف الأشخاص في شقق صغيرة والمساحات الضيقة وحتى في عربات التخييم.

وتتميز الغسالة بأنها موفرة في استهلاك الماء، وهي مثالية لتعقيم الأطباق والهواتف والمفاتيح على سبيل المثال، ويبلغ سعرها 299 دولارا.

كما طرحت خلال المعرض الألماني العديد من الابتكارات والاختراعات التي جذبت الزوار من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن معرض "إيفا برلين 2022" بدأ عام 1924، وكان مختصا آنذاك في تقنيات الراديو، واستمر في انعقاده السنوي حتى عام 1939، ثم أجبر على التوقف بسبب الحرب العالمية الثانية، وعاد المعرض عام 1950 لينظم مرة كل سنتين، ومن عام 2005 عاد إلى موعده السنوي، وهو اليوم من أبرز معارض التقنيات الاستهلاكية والمنزلية على مستوى العالم، وبعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا عاد للافتتاح.