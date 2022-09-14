أبرز الابتكارات في معرض "إيفا برلين 2022".. أول جهاز طائر يحلق داخل غرفتك وينقيها من الغبار

بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، عاد معرض “إيفا برلين 2022” ليفتح أبوابه من جديد ويستقبل الزوار والعارضين من شتى أنحاء العالم، ويعرض آخر الابتكارات في مجال الأجهزة الاستهلاكية والترفيهية.

ويعتبر "إيفا برلين 2022" واحدا من أقدم المعارض في ألمانيا والعالم، وكان مختصا في تقنيات الراديو، وهو من أكبر معارض التكنولوجيا في أوروبا للإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية.

وقد عرضت حلقة (2022/9/14) من برنامج "حياة ذكية" جديد الشركات الكبرى والناشئة في مجال الأجهزة الاستهلاكية والترفيهية، ومن أبرزها جديد شركة "آسوس" (ASUS) التايوانية الرائدة في صناعة الحواسيب المحمولة، ويتعلق بأول حاسب محمول قابل للطي بقدرات عالية.

ويعدّ هذا أول الحاسوب في العالم بشاشة قابلة للطي، وهو سهل الحمل وخفيف الوزن نسبيا، إذ يزن 1.5 كيلوغرام، من دون لوحة المفاتيح الإضافية. ويدعم الحاسوب لوحة مفاتيح افتراضية وأخرى فعلية، ويمكن فتح الشاشة عبر ميزة التعرف على الوجه بتقنية الأشعة تحت الحمراء المدمجة في الكاميرا.

ويمتلك الحاسوب قدرات تمكّنه من القيام بالمهام اليومية بشكل ممتاز، وبسعة تخزينية ضخمة، وقد زود بمروحة فعلية للتبريد، وبطاريته تدوم 8.5 ساعات من العمل المتواصل.

وسيطرح الحاسوب المحمول بسعر مرتفع يبلغ 3500 دولار، وسيتوفر في الأسواق قريبا في الربع الأخير من هذا العام.

ومن جهتها، عرضت شركة "لينوفو" (Lenovo) الجيل الثاني الجديد من حاسوبها المحمول الذي يأتي أيضا بشاشة قابلة للطي أكبر من الجيل السابق، وتأتي بمقاس 16.3 بوصة تصغر عند طيها لتصبح بمقاس 12 بوصة. والجهاز أكثر متانة ومقاومة للصدمات، ويبدأ سعره من 2500 دولار أميركي، ويتوقع أن يتوفر في الأسواق نهاية ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

كما طرح في معرض إيفا برلين 2022 طائرة مسيرة تعد أول جهاز طائر في العالم لتنقية الهواء، وهي صغيرة الحجم من ابتكار شركة يابانية ناشئة، ويفترض أن تتولى مستقبلا تنظيف المنازل آليا، إذ يمكنها التحليق داخل الغرفة لتنقيتها من جزيئات الغبار وحبوب اللقاح المعلقة في الهواء.

وبتطبيق خاص، يمكن جدولة مواعيد التنظيف مسبقا حتى لو كان صاحب المنزل خارجه.

وستكون الطائرة المسيرة متوفرة في الأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل، لكن بسعر باهظ يصل إلى 5 آلاف يورو.

وتضمّن المعرض الألماني آخر ابتكارات أجهزة التلفاز التي شهدت تطورا في جودة الصورة وتقنيات العرض، بالإضافة إلى ابتكارات أخرى في مجال الأجهزة الاستهلاكية والترفيهية.