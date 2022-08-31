هل تبحث عن سيارة كهربائية؟.. إليك أفضلها

تتسابق الشركات العالمية العملاقة في صنع السيارات الكهربائية، وتقول إنها تسعى لجعل المحركات النظيفة أكثر انتشارا للحفاظ على البيئة، فكيف يمكن لهذه السيارات أن تنتشر بشكل أوسع في ظل أسعارها المرتفعة؟

ورغم ميزاتها الكبيرة يعتقد البعض أن السيارات الكهربائية ليست في متناول الجميع بسبب أسعارها المبالغ فيها، فهل يستطيع المستهلك أن يصل إلى هذا النوع من السيارات التي أخذت في الانتشار بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية؟

برنامج "حياة ذكية" بتاريخ (2022/8/31) عرض عدة أنواع من هذه السيارات، مع عرض مفصل لميزات كل منها، والتي قد تجعلها السيارة المفضلة لكل شخص، ومنها:

"فيات فايف هندريد إلكتريك"

هي سيارة إيطالية صغيرة الحجم تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، وتعتبر من السيارات العملية على الإطلاق ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، ويبدأ سعرها من 22 ألف يورو تقريبا.

"شفروليه بولت" (EUV)

سيارة صغيرة الحجم وعملية بامتياز للاستخدام داخل المدينة، يمكنها أن تقطع مسافة تزيد على 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتعتمد هذه السيارات على محرك كهربائي بقوة 200 حصان، ويبدأ سعرها من 26 ألف دولار أميركي تقريبا.

"هيونداي كونا"

هي أيضا كهربائية بالكامل تعمل بمحرك كهربائي بقوة 200 حصان وتقطع مسافة 415 كيلومترا في الشحنة الواحدة، ويمكن شحنها من 10 إلى 80% خلال 45 دقيقة تقريبا. ويبدأ سعر هذه السيارة من 35 ألف دولار أميركي.

"فولكس فاغن آي دي 4"

هي واحدة من السيارات الكهربائية الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مواصفاتها وحجمها العائلي المميز. وتعتمد على محرك كهربائي بقوة 200 حصان وبطارية بسعة 82 كيلوواتا/ساعة، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 450 كيلومترا حسب الاستخدام. ويبدأ سعر هذه السيارة من 42 ألف دولار أميركي.