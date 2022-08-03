لا داعي للذهاب إلى الصالة الرياضة.. هذه الأجهزة تساعدك في الحفاظ على لياقتك وصحتك

بفضل التكنولوجيا أصبح بالإمكان تحويل المنزل إلى صالة ألعاب رياضية بعد توفر العديد من الأجهزة الذكية التي تساعدك في الحفاظ على صحتك ولياقتك وأنت في منزلك.

وسلطت حلقة (2022/8/3) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على التقنيات التي تمنح الشخص وقتا مخصصا للرياضة وهو في منزله دون الحاجة للذهاب إلى الصالة الرياضية، والمميز في هذه التقنيات الراحة والأمان والخصوصية أيضا.

وقد شهدت الأجهزة الرياضية المستخدمة في المنازل تطورا لافتا، وبات أغلبها متصلا بالإنترنت، وتحتوي معظمها على شاشات عرض تمكن الشخص من متابعة علاماته الحيوية أثناء التمرين واستعراض تدريبات الآخرين ومشاركتهم تدريباته والتسابق معهم، كما يمكن استعراض النتائج على هاتفك الذكي.

أجهزة للمنزل

ويعد جهاز "نوردك تراك" (Nordic Track) الذكي مناسبا للرياضة في المنزل، لأنه يتمتع بواجهة مرتفعة إلى حد ما، ويميل حزام السير بنسبة ارتفاع تصل إلى 17 بوصة، ويستطيع الجهاز الاتصال بساعة "آي فيت" (i-fit) وضبط السرعة والميل والانحدار تلقائيا بحسب حاجة الجسد، أما جهاز "بيلوتون" (peloton) فهو أفضل من سابقه للمساحات الصغيرة، ويتمتع بالمواصفات السابقة نفسها.

ويؤخذ على أجهزة المشي أنها مزعجة، ويمكن الاستعاضة عنها بالدراجة الثابتة، وتتميز دراجة "سول سايكل" (soulcycly) بعدم إصدار الأصوات المزعجة، كما تتصل بسماعة بلوتوث يستمع من خلالها الشخص إلى موسيقى مصاحبة تتسق مع أدائه، مما يجعله التمرين أكثر متعة وفاعلية.

أما دراجة "نوردك تراك إس 22 آي" (Nordic Track S22i) فتعد أفضل من الدراجة السابقة، حيث تقدم ميزاتها نفسها بالإضافة إلى ضبط المقاومة أثناء التمرين، كما تساعد على الانحدار تلقائيا للحصول على تمرين أصعب.