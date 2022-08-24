هواتف آيفون 14.. هل تكرر التفاحة المقضومة نفسها؟

مع اقتراب موعد الكشف عن الجيل الجديد من هواتف آيفون تزداد التسريبات والتكهنات حول مواصفاتها وأبرز ميزاتها، وذلك وسط ترقب عشاق التفاحة المقضومة بأن تأتي الشركة بتقنيات ثورية كما هو معتاد منها.

وتفيد التسريبات الجديدة بأن شركة "آبل" (Apple) قد تعلن عن هواتف "آيفون 14" الجديدة في 7 سبتمبر/أيلول المقبل وليس في الـ14 منه كما فعلت العام الماضي مع هواتف "آيفون 13".

ويرجح أن تحتفظ الهواتف الجديدة بتصميم العام الماضي دون تغيير جذري باستثناء القطع العلوي في الشاشة المخصص للكاميرا الأمامية وخاصية التعرف على الوجه، والذي سيصبح في هواتف "آيفون 14" أصغر حجما ويأتي على شكل ثقبين دائري وآخر طولي.

ووفق التسريبات، يرجح أيضا أن يأتي كل من "آيفون 14″ و"14 برو" بشاشة بمقاس 6.1 بوصات، فيما سيحصل كل من "آيفون 14 ماكس" و"14 ماكس برو" على شاشة أكبر بمقاس 6.7 بوصات، كما يتوقع أن تتخلى آبل عن "آيفون ميني" هذا العام لإخفاقه في تحقيق المبيعات المرجوة.

ووفقا لتسريبات أخرى، فإن الكاميرا الخلفية في هواتف "آيفون 14 برو" ستحصل على مستشعر جديد بدقة 48 ميغابكسلا عوضا عن 12 ميغابكسلا في طرازات العام الماضي، كما ستدعم نسخة "برو" التكبير البصري حتى 10 مرات، وذلك بفضل معالج آبل الأحدث "بايونيك 16" المتوقع الإعلان عنه أيضا في حدث الإطلاق.

ويتوقع أيضا أن تصبح البطارية أطول عمرا في الهواتف الجديدة ولكن لا تفاصيل دقيقة حتى الآن، أما بالنسبة لسعر هواتف "آيفون 14" فيتوقع أن يبدأ من 799 دولارا تقريبا وحتى 1099 دولارا لنسخة "برو ماكس".

وإذا ما صدقت التوقعات فإن هواتف "آيفون 14" لن تأتي بتغيير جذري مقارنة بهواتف العام الماضي على الأقل من حيث التصميم، فهل تكرر آبل نفسها؟