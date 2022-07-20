يحمل كامرتين وبزاوية عرض كبيرة.. جهاز ذكي يحمي منزلك من السرقة

سلطت حلقة (2022/7/20) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على جهاز ذكي يحمي المنازل بعد أن أصبح تأمين الممتلكات أمرا مهما في عالم اليوم، وسط سعي الناس إلى الحصول على أمان إضافي لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

وباتت كاميرات حماية الأبواب المنزلية أكثر شيوعا في العديد من المناطق حول العالم، ويمكن الاستعانة بها كبديل عن العين السحرية الكلاسيكية التي تكشف هوية من يقف خلف الباب، لكنها لا تعطي رؤية كاملة.

وقد طورت شركة "يوفي" (Eufy) الرائدة في الأجهزة الذكية جهازا يحمل كامرتين لمراقبة باب المنزل عرف باسم "كاميرا جرس الباب المزدوجة" (Video Doorbell Dual). ويتكون الجهاز من كامرتين الأولى تقدم رؤية بدقة "2 كيه" (2K) شاملة الجهة المقابلة للباب، فيما تقدم الكاميرا الثانية رؤية سفلية للباب مزودة بزاوية قابلة للحركة والتعديل، وتعمل الكاميرتان على تقليل الزوايا العمياء.

كما يأتي الجهاز مزودا برادار وكاشف حركة لتقليل الإنذارات الكاذبة بشكل كبير، وتستخدم قوة معالجة كبيرة، مدمجة بذكاء اصطناعي تتعرف إلى من يقف عند الباب قبل أن يقرع الجرس، ويتضمن الجهاز ذاكرة تخزين داخلي، وعمر بطارية طويل مقارنة بمنتجات منافسة أخرى، بالإضافة إلى ميزة الصوت ثنائي الاتجاه، وتتوافق مع المساعدات الشخصية الذكية.

وقد استعرض برنامج "حياة ذكية" في وقت سابق كاميرا تثبت على لوحة القيادة في السيارات ودورها الحيوي بمراقبة الطريق وتقديم الأدلة المرئية عند حدوث الحوادث، والحماية من عمليات السرقة.