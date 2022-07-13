ساعة بيكسل الذكية المنتظرة.. هل تكون رقما صعبا في السوق؟

خرجت غوغل (Google) في مؤتمرها السنوي لعام 2022 لتضع حدا لكثير من الشائعات التي تحدثت طويلا عن نيتها إصدار ساعة ذكية، مؤكدة في حركة تشويقية أخيرة أن ساعة بيكسل ستكون في الأسواق بالفعل في الخريف المقبل.

ورصدت حلقة (2022/7/13) من برنامج "حياة ذكية" خصائص الساعة التي طال انتظارها والتي تحمل اسم "فيت بيت" (Fit Bit) التي تمتلكها "ألفابت" (Alphabet) الشركة الأم لغوغل، واستعرضت قدرتها على منافسة الإصدار الأحدث من ساعة "آبل" (Apple)؛ "آبل ووتش" (Apple watch).

وتأتي الساعة "الجديدة" بتصميم جديد وحديث بشكل دائري، ومن دون إطار، مع زرّين على الجانب، وتاج مركزي قادر على الدوران للتنقل بين التطبيقات، مع مساعد صوتي مخصص لها، ويأتي هيكل الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبمقاس 40 ملم.

كما أكدت غوغل أن ساعتها ستكون مندمجة مع أنظمة الساعات الرياضية التي استحوذت عليها أخيرا "فيت بيت"، وذلك يعني أنها ستحمل خصائص تتبع اللياقة البدنية، ومستشعر تنفس، ومراقبا لمعدلات ضربات القلب وجودة النوم.

ومن المتوقع أن تأتي الساعة بمعالج من "إكسينوس" (Exynos) التابعة لـ"سامسونغ" (Samsung)، ولم تكشف غوغل بعد عن سعر الساعة والمميزات الإضافية فيها، بالإضافة إلى الإكسسوارات التي ستأتي معها.