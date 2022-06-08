شحن سريع وشاشة بمعدل تحديث عال.. هل ينافس جديد شركة "ون بلس" بقية الهواتف؟

طرحت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية “ون بلس” هاتفا جديدا يقدم نسخة اقتصادية بمميزات عالية، قد تجعله منافسا قويا لما هو موجود في الأسواق. وعرضت حلقة (2022/6/8) من برنامج “حياة ذكية” أبرز مواصفاته.

واعتادت شركة "ون بلس" في بداية انطلاقتها على إصدار هاتف رئيسي واحد سنويا، يكون عادة أرخص مما يطرحه منافسوها في السوق، ولكن الشركة بدأت تتخذ مؤخرا نهجا أقرب من شركة "أوبو" (الشركة الشقيقة لها تحت مظلة الشركة الأم "بي بي كيه إلكترونكس).

وتطرح "ون بلس" الآن إنتاجها من الهواتف الذكية بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الشرائح، فكيف أثر ذلك على سلسلة هواتف الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية "نورد" (Nord)؟

حسب الشركة، فإن الهاتف الجديد "ون بلاس نورد" (One Plus Nord CE 2 5G) يقدم للمستهلك الاقتصادي عمر بطارية جيدا وشحنا سريعا وشاشة بمعدل تحديث عال وكاميرات متقدمة تقترب في مميزاتها من الهواتف الراقية، كما يحتفظ بمنفذ سماعات الرأس التقليدية.

وللهاتف الجديد هيكل مصنوع بالكامل من البلاستيك، إلا أنه يتميز بمظهر ناعم وألوان هادئة مميزة، لها شاشة بقياس 6.43 بوصات، مع شاحن سريع بقوة 65 واطا مرفقا في صندوق.

كما يتميز "نورد سي إي 2" (Nord CE 2) بنسخة متقدمة بسماكة أقل وبوزن خفيف، وفقا لمعايير الهواتف الحديثة، إذ يبلغ وزنه 173 غراما فقط، كما يمكن زيادة سعته التخزينية.

ويعتمد الهاتف الجديد لشركة "ون بلس" على مجموعة شرائح داعمة لشبكات الجيل الخامس.

وتضم منظومة الكاميرات الخلفية للتصوير عدسة رئيسية بفتحة تدعم التثبيت الإلكتروني للصورة. ويستطيع الهاتف أيضا تصوير الفيديو، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يستطيع التعرف على المشهد وتعديل إضاءته وألوانه تلقائيا.

يذكر أن حلقة برنامج "حياة ذكية" تناولت مواضيع تكنولوجيا أخرى، من بينها احتدام المنافسة على السياحة الفضائية بين المليارديرات، و"موستانج" التي ربما تكون أشهر سيارات فورد على الإطلاق.