مبيعاتها تظهر ارتفاعا مستمرا.. هل تعود الهواتف النقالة غير الذكية إلى الواجهة؟

تناولت حلقة (2022/6/29) من برنامج “حياة ذكية” مصير الهواتف النقالة القديمة ذات الحجم الثقيل مقارنة بالهواتف الذكية الآن، وإمكانية عودتها للأسواق مجددا.

وقد بدأت بعض الجهات شن حملة ضد الذكاء الاصطناعي وسيطرته على حياتنا، عبر الترويج للتخلص من استخدام الهواتف الذكية والعودة للهواتف النقالة القديمة التي توفر الوظائف الأساسية فقط.

ويقول تقرير لشركة البرمجيات "سيم راش" (semrush) إن البحث عن الهواتف الذكية في غوغل ارتفع بنسبة 89% بين عامي 2018 و2021.

في حين أشار تقرير لشركة الأبحاث التسويقية الأميركية "كاونتر بوينت" (Counterpoint) إلى أن مبيعات الهواتف غير الذكية ارتفعت من 400 مليون وحدة عام 2018 إلى نحو 1.5 مليار عام 2021.

ومن الأجهزة القديمة التي لاقت إقبالا كبيرا على شرائها هاتفي نوكيا 2720 و3310، وهاتف شركة كات "بي 3070″، وهاتف شركة دورو 35، وهواتف الكاتيل "جو فليب 4″، وتعمل هذه الهواتف على شبكة اتصالات "4 جي" (4G).

ولم تكتف الشركات بإنتاج الهواتف القديمة أو إعادة بيعها، فقد ظهرت مؤخرا شركات ناشئة تعمل في ابتكار تصاميم جديدة للهواتف النقالة غير الذكية.